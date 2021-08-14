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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “dünyaya açılan bir kapıyız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aysin Sinal fakülte hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:53
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “dünyaya açılan bir kapıyız”

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Açıklamasında, Beşeri Bilimler’in günümüzün en önemli ve en popüler alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sinal, “Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinler arası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Adı üzerinde Beşeri Bilimler, insancıl ve tabiat demektir. Fakültemizde psikoloji, Çin dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı ve mütercim tercümanlık şeklinde bölümlerimiz mevcuttur. Bu bölümlerimizin derslerini ise gerçekten mesleğine aşık olan akademisyenlerimiz vermektedir” dedi.

“Bizim fakültemizde dünyanın her yerinde güzel yerlere gelen öğrencilerimiz vardır. Üniversite olarak dünyaya açılmış bir kapıyız. Arizona Üniversitesi ile de bir anlaşmamız var. Ayrıca “Canceling Physiology” dediğimiz YÖK’ün ilk defa bizde akredite ettiği bir fırsatımız da mevcut. Bu, öğrencilerimize Avrupa’da herhangi bir yerde klinik açma şansı da sunmaktadır”.

“Fakültemizde ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz de aktif şekilde yürütülmektedir. Pandemiden dolayı ara vermemiz gerekse de olabildiğince aktivitelerimize devam etmekteyiz. Diliyoruz ki bu yıl öğrencilerimizle yüz yüze bir şekilde eğitimimiz devam eder”.

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