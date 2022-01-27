GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sever Netflix projesinde yer aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Sever bir Netflix projesi olan "Babamın Kemanı" isimli yerli filmde yer aldı.
Doç. Dr. Deniz Sever’in başarılı bir orkestra şefi rolüyle yer aldığı "Babamın Kemanı" isimli film projesinin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu üstlendi. Türk yapımı, drama türündeki filmde başrol olarak Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray yer aldı. Filmin geçtiğimiz Cumartesi günü Netflix platformunda gösterime girdiği belirtildi.