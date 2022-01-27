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Gazete manşetleri 27 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sever Netflix projesinde yer aldı

27 Ocak 2022 Perşembe 22:18
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sever Netflix projesinde yer aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Sever bir Netflix projesi olan "Babamın Kemanı" isimli yerli filmde yer aldı.

Doç. Dr. Deniz Sever’in başarılı bir orkestra şefi rolüyle yer aldığı "Babamın Kemanı" isimli film projesinin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu üstlendi. Türk yapımı, drama türündeki filmde başrol olarak Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray yer aldı. Filmin geçtiğimiz Cumartesi günü Netflix platformunda gösterime girdiği belirtildi.

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