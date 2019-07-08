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GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın Türk siber güvenlik duvarı, uluslararası arenada kabul gördü

GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın Türk siber güvenlik duvarı, uluslararası arenada kabul gördü

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
GAÜ akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın Türk siber güvenlik duvarı, uluslararası arenada kabul gördü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif SARI’nın “Countering the IoT-Powered Volumetric Cyberattacks with Next-Generation Cyber-Firewall: Seddulbahir” isimli kitap bölümü Almanya merkezli “Springer" yayınevi tarafından “Security, Privacy and Trust in the IoT Environment” isimli kitapta yayınlandı.

Doç. Dr. Arif SARI, çalışmasında yeni nesil Türk Siber Güvenlik Duvarı projesi olarak tasarladıkları “Seddülbahir” isimli güvenlik duvarının yapay zeka ile modellenerek, 66 farklı şebeke servisinden 21 farklı saldırı türüne karşı %97.99 oranında başarılı bir şekilde saldırı tespiti sağladığını ve saldırıyı engellemek için gerekli kuralları oluşturduğunu belirtti. Önceki çalışmalarında sistemin test süreçlerini tamamlamak için çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Arif SARI, Almanya’da yayınladıkları bu çalışmada engellemeyi başardıkları IoT destekli hacimsel siber saldırılara ait detayları ve elde ettikleri bulguları paylaştıklarını, ayrıca sistem kurulumu adımlarını ve sistem arayüzüne ait detayları açıkladıkladıklarını, ve  sistem içeriğinde bulunan bileşenlerin çalışma şekillerini detaylı bir şekilde bilimsel kaynaklar ile ifade ettiklerini belirtti. 

Seddülbahir”’e ait Yapay Zeka Motorunun başarısının uluslararası arenada bağımsız bir şekilde kabul gördüğünü belirten Doç. Dr. Arif SARI, “Seddülbahir”’in kurulum ve ileriki safhalarda devam eden testleri ile geniş ağlarda performans testleri üzerine çalıştıklarını ve kısa zaman içerisinde gerçek hayatta kullanılabilir bir şekilde çalışabileceğini belirtti. Doç. Dr. Arif SARI, mevcut güvenlik duvarı sisteminin Türkiye’de yürürlükte bulunan ve 5651 olarak da bilinen İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna uyumlu bir şekilde kayıt tutabilir hale getirilmesi için üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Doç Dr Arif Sarı
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