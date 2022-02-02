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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Akyar’dan siyasi gündem değerlendirmesi

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:29
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Akyar’dan siyasi gündem değerlendirmesi

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Sadık Akyar siyasi gündem değerlendirmelerinde bulundu.

Doç. Dr. Sadık Akyar değerlendirdiği siyasi gündemde Ukrayna gerilimiyle ilgili “Aniden çıkan bir olay değildir 2013’ de olaylar başladı. Temel noktası ABD ve AB Ukrayna ve Gürcistan’ı batı kanadına almak istedi ve Rusya buna karşı çıktı. 2014’te de silah altında bir referandumla Kırım’ı ilhak etti. Bir de geçen sene NATO’nun yaptığı bir tatbikat var Yunanistan da ABD büyük bir yığınak yapmıştı hatta basında bu yığınak Türkiye’yi mi hedef alıyor diye çıkmıştı. Tabi o tatbikat aslında şuydu; Amerika’nın herhangi bir kriz zamanında Avrupa ülkelerine yardımı içeriyordu. Şu anda stratejik olarak Türkiye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olan bu krizde kilit ülke pozisyonundadır. Bu kilit ülke pozisyonunu Türkiye’nin iyi yönetmesi gerekiyor ve Türkiye’nin sağduyulu davranması gerekiyor” dedi.

Putin’in Ankara’yı ziyaret edeceği söylentisi ile ilgili ise, “Bana göre Batı Putin’in ziyaretinden memnun olur fakat sonucuna bakmak lazım, sonucundan memnun olmayabilir. Türkiye’nin politikasında bir değişiklik olursa Batı o zaman memnun olmayabilir” şeklinde belirtti.

Rusya’nın Avrupa’yı doğalgazı kesmekle tehdit etmesi ile ilgili de konuşan Akyar, “Batı Rusya ile bir savaşa girinceye kadar Rusya bu kartı kullanmayacaktır. Bunun nedeni bu konuyla ilgili birçok görüşme yapıldı. Bu kartını sıcak çatışma başlayınca kullanır. Rusya’nın ekonomisine baktığımızda birçok ülkeyle boy ölçüşebilecek bir ekonomide değildir. Zaten Batı’nın çıkmazı bu NATO bazı stratejik konseptler yayınlar. NATO ilk olarak Çin’i bu dokümanda gösterdi. NATO’nun çıkarlarını etkileyen ekonomik sorunlar olursa hemen bunu engelleyin. Rusya büyük bir krizde Çin ile hareket edebilir. Dünyanın çok kutuplu hale geldiği ve bu çok kutupluluğun özellikle ekonomik boyutta artarak devam edecek. Amerikan Birleşik Devletleri bu kural tanımaz politikasına devam ettikçe kan kaybetmeye devam edecek” dedi.

Akyar, Covid-19 ile ilgili olan komplo teorileri ile ilgili de, “Ben komplo teorilerine göre yorum yapmıyorum sonuçta bilim insanıyız öğrencilerimiz var. Madem bütün dünyayı etkileyen bir durum var ve bu gelecekte de etkileyebilir. Bütün bunlara cevap verecek şekilde bir heyet toplansın ve bu heyet gitsin Çin’de detaylı incelesin ve rapor versin. Bu yapılmadı yapılmıyor ve ısrarla yapmıyorlar ve bunun yapılmaması tabi ki de sizin dediğiniz gibi komplo teoricilerinin ekmeğine yağ sürüyor” şeklinde konuştu.

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