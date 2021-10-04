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GAÜ Akademisyeni Cenkler “Covid-19 kalp hastalıklarını artırdı”

Tüm dünyada artış gösteren kalp krizi kaynaklı ölümlerin nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Hüseyin Cenkler bu durumun artmasında Covid-19’un etkili olduğuna ve eğer dikkat edilirse kalp hastalılarının önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:55
GAÜ Akademisyeni Cenkler “Covid-19 kalp hastalıklarını artırdı”

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Son zamanlarda tüm dünyada artış gösteren kalp krizi kaynaklı ölümler KKTC’de de gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak, 2001-2018 yılları arasından ölüm vakalarının nedenlerinin yer aldığı grafik ele alındığında 2001-2010 yılları arasında başlıca neden “Yaşlılık” olarak belirtilirken, özellikle 2010 yılından beri ölüm sebepleri ise genellikle “Kalp Hastalıkları” şeklinde olduğu görülüyor. Bu durumla ilgili açıklama yapan GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Cenkler, kalp hastalıklarının tüm dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden birisi olduğunu belirtti. Cenkler, “Bu durumun bir kaç nedeni var. Birincisi gerçek nüfusumuzu bilmediğimizden dolayı, nüfusa dahil edilmeyenlerinde “Kalp Hastalıkları” kaynaklı ölüm olarak kaydediliyor. Bir diğer neden ise özellikle son 2 yılda içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi nedeniyle insanlar evlerine kapanarak büyük bir stres ve korku yaşıyor, bu durum da kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor” dedi.

“Stres ve hareketsizlik kalp hastalıklarını tetikliyor”

“Kalp hastalıklarının birinci faktörü strestir. Stres, kırılgan kalp hastalığı ve damar hastalıkları gibi hastalıkları tetikliyor. Bir diğer konu ise, Pandemi döneminde evlere kapandık ve hareketsiz hale gelerek spordan uzaklaştık. Spor yapmamak ve hareket etmemek, damarlarımızın çok çabuk tıkanmasına neden olabiliyor. Buna bağlı olarak da ölüm oranları artıyor. Hareketsiz kaldığımız dönemlerde bir diğer faktör ise, kilo almamız ve yanlış beslenmemiz nedeniyle koroner arterlerimizin veya kalbimizi besleyen diğer damarlarımızın kolayca tıkanabiliyor olmasıdır.

“Ekonomik nedenler sağlıksız beslenmeye sebep oluyor”

Yine son yıllara baktığımız zaman, halkımızın başlıca stres kaynağının ekonomik nedenler olduğunu görüyoruz. Ekonomik nedenler aynı zamanda düzenli ve doğru beslenmeye de engel oluyor. Özellikle Pandemi döneminde geçim sıkıntısı içerisinde olan kişiler, ağırlıklı olarak kolay ulaşabildikleri ve ucuz olan karbonhidratla yönelmek zorunda kaldı. Düzenli olarak sebze, meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu durumu da kalp hastalıklarının artmasındaki başlıca neden olarak gösterebiliriz.

“Son yıllarda hastanelerdeki kayıt sistemi düzenlendi”

Uzun yıllar devlette çalıştım ve o dönemlerde hastanelerimizde doğru kayıt tutulmuyordu. Yaşlı bir kişinin ölüm nedeni kalp hastalığı olsa da, yaşlılık olarak yazılabiliyordu. Son yıllarda kayıt sisteminin daha düzenli tutulmasıyla, ölüm nedenleri daha doğru bir şekilde kayıt altına alınmaya başladı. Bunun için, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, çağımızın en çok ölüme neden olan hastalığının kalp hastalıkları olduğunu söyleyebiliriz.”

“Kalp hastalılarının önüne geçilebilir”

Cenkler açıklamasında kalp hastalıklarına neden olan risk faktörlerinin engellenebileceğini söyledi. Risk faktörlerini ortadan kaldırmak için stresten uzak durmamız, stresimizi yenmeyi bilmemiz, her gün en az 45 dakika spor aktivitesi yapmamız ve sağlıklı beslenerek, tuzdan, şekerden ve undan uzak durmamız gerektiğini belirtti.

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