GAÜ Akademisyeni Apan’a yılın sanat başarı ödülü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyeni İç Mimar ve Ressam Ece Apan yılın sanat başarı ödülünü aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İşad ve Saygın medya işbirliğinde düzenlenen Altın Caretta Yılın En İyileri Ödül töreninde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 35 ödül takdim edildi. Görkemli gecede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kuzey Kıbrıs Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü” nü aldı. Törende GAÜ akademisyeni İç Mimar ve Ressam Ece Apan’da yılın sanat başarı ödülünü aldı.

İş insanları, sanatçılar, siyasiler ve yaklaşık 250 konuğun katıldığı törende, Ahmet Selçuk İlkan, Çetin Altay, Ahmet Kural, Uğur Aslan, Genco Ecer, İrem Derici, Vahe Kılıçaslan, Macit Sonkan, Gülhan Tekin, Erten Gazi, Yeliz Doğramacılar, Polen Emre, Sibel Taşçıoğlu Köstendil, Ayşegül Zaim, Tuğba Sarıünal, Kahraman Tazeoğlu vb. birçok tanınmış isimler de ödüllerini aldılar.