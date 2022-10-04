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GAÜ Akademisyeni Apan “sokak hayvanları konusunda GAÜ olarak oldukça hassasız”

04 Ekim 2022 Salı 16:08
GAÜ Akademisyeni Apan “sokak hayvanları konusunda GAÜ olarak oldukça hassasız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Ece Apan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaparak “Sokak hayvanları konusunda gerek GAÜ gerek ise öğrencilerin oldukça hassas olduğunu dile getirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile sokak hayvanları ve hayvan sahiplenme ile ilgili açıklamada bulunan Apan, “Hayvanlar sahiplenildikten sonra terk edilmemelidir, onlar kesinlikle oyuncak değildir. Hayvanları evcilleştirirseniz, onların avlanma içgüdülerini de köreltmiş olursunuz. O yüzden ömür boyu bakacaksak, onları ailemizden bir birey olarak göreceksek onları evcilleştirmeliyiz. Aksi taktirde onlara büyük bir zarar vermiş oluruz” dedi.

Sokak hayvanları konusunda gerek GAÜ gerek ise öğrencilerinin oldukça hassas olduğunu dile getiren Apan yaptıkları projelerden söz ederek, “Geçtiğimiz dönemde öğrencilerimle mobilya üretim teknikleri, detaylandırma gibi dersler gördük. Ders kapsamında öğrenilen teknik bilgilendirmeden sonra soğuk havalarda sokaktaki canlar için bir proje yapmaya karar verdik. Böylece 6 adet kulübe ürettik. Bir kısmını kampüs içinde kullandık, bir kısmını da Girne’de çeşitli noktalara bıraktık. Yeteneklerimizi böyle sosyal sorumluluk projelerinde faydalı bir şekilde kullanmak bizim için mutluluk verici oldu” şeklinde belirtti.

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