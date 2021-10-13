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GAÜ Akademisyeni Altan “aileler birey olan çocuklarına karşı kullandıkları dile dikkat etmeli”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, ailelerin birey olma yolunda olan çocuklarına karşı görev ve sorumluluk bilincini öğretirken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 17:28
GAÜ Akademisyeni Altan “aileler birey olan çocuklarına karşı kullandıkları dile dikkat etmeli”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, ailelerin birey olma yolunda olan çocuklarına karşı görev ve sorumluluk bilincini öğretirken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.  Ayrıca ailelerin çocuklarındaki davranışsal ve duygusal problemlere karşı yapması gereken işbirliği hakkında da bilgi verdi.

“Bu Zor Süreci Kolaylaştırmak Mümkün”

Öğretim Görevlisi Dilara Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada  “Küçük çocuğunuz artık büyüyor, bu sizi korkutmasın, aksine ; ‘büyümek’ kelimesi aslında her ne kadar basit bir şekilde telaffuz edilse de aileler için ne kadar da anlamlı ve zor bir süreç olduğunun hepimiz farkındayız. Çocuğunuz artık sizden ayrı bir birey olma yolunda sağlam ve kararlı adımlar atmaya hazır. Bu süreçte tek onun hazır olmadı değil, siz değerli ailelerin de hazır olması çok önemli” dedi.

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“Ailelerin Çocuklarına Karşı Kullandıkları Dile Dikkat Etmesi Önemli”

Altan “Bu süreci hem kendinizi hem de çocuğunuzu yıpratmadan, kolayca ve keyifle atlatabilmek için yapılması gerekenler şunlardır: Kendi sınırlarınızı belirleyin ve kullandığınız dile dikkat edin. Bir örnek verecek olursak; Sinemadan sonra eve gel.’ cümlesi yanlışken, Lütfen sinemadan sonra doğrudan eve gel ve başka bir yere gitme.’ cümlesi doğru bir cümledir. Filmden sonra doğruca eve geldiğin için teşekkür ederim.’cümlesi de doğru bir cümle olarak kabul edilir” şeklinde konuştu.

“Görev ve sorumluluk bilincini öğretirken aynı zamanda  geliştirin. Aileler tarafından yapılan en büyük hatalardan birisi görev ve sorumluluk olgularının birbirine karıştırılmasıdır. Bir örnek verecek olursak; oda toplamanın bir görev, sağlıklı beslenmenin bir sorumluluk olduğunu söylemek doğru olur.”

“Mahremiyete Saygı Gösterin, Takdir Edin”

Altan;” Değişen durumlar karşısında kuralları gözden geçirmeye istekli olun. Yaş ve buna bağlı taleplere karşı esnek olun. Sonuçları çocuğunuzla beraber değerlendirin. Tutarlı olun, Mahremiyete saygı gösterin, takdir edin, onu koşulsuzca sevdiğinizi her zaman gösterin” dedi.

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