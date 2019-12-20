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GAÜ Akademisyeni Akyar’dan liselilerin düzenlediği İzmirnato-İzmirotan-19’a destek

GAÜ Akademisyeni Akyar’dan liselilerin düzenlediği İzmirnato-İzmirotan-19’a destek

20 Aralık 2019 Cuma 15:18
GAÜ Akademisyeni Akyar’dan liselilerin düzenlediği İzmirnato-İzmirotan-19’a destek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. M. Sadık Akyar, İzmir’de bulunan Tevfik Fikret Lisesi tarafından düzenlenen IZMIRNATO-IZMIROTAN-2019 etkinliğinde akademik danışmanlık görevinde bulundu.

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Akyar; Fransızca eğitim içeren İzmir Tevfik Fikret Lisesi’nde 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik de NATO’nun resmi dilleri olan Fransızca ve İngilizce olarak icra edilmiştir. Etkinliğe katılan öğrenciler NATO Parlamenterler Asamblesi’ni modelleyerek, NATO’nun çalışma usullerini iki dilde uyguladı.

Etkinliğin akademik danışmanlığını yapan Dr. Sadık Akyar, etkinliğe video-konferans yöntemiyle Kıbrıs’tan katılarak İngilizce ve Fransızca dillerinde NATO’yu tanıtarak, kendi deneyimlerinden bahsetti ve NATO karar verme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tevfik Fikret Lisesi Okul Müdüresi Durrin Toksöz ve Yabancı Dilller Bölümü öğretmenlerinin koordinasyonuyla icra edilen etkinliğe İzmir’den; Tevfik Fikret İzmir, Saint Joseph İzmir, Amerikan Koleji, TED İzmir Koleji, Atatürk Lisesi, İstanbul’dan; Galatasaray Lisesi, Notre Dame de Sion, Saint-Michel, Saint Joseph, Sainte-Pulchérie, SAJEV Küçük Prens, Ankara’dan Tevfik Fikret Lisesi, TED Ankara Koleji öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
İzmirnato-İzmirotan-19
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