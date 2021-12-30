GAÜ ailesi yeni yılını verilen resepsiyon ile kutladı

GAÜ Lympic’de gerçekleşen Yeni Yıl resepsiyonuna GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, CEO Mehmet Mert Türker, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, rektör yardımcıları ve GAÜ akademik ile idari kadrosu katılım gösterdi. Çeşitli ikramların da yapıldığı anlamlı resepsiyonda GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Akpınar konuşmasında, “Sevgili GAÜ ailem bugün burada hepinizi bir arada görmekten mutluluk duyuyoruz. Zorlu bir pandemi yılını geride bırakıyoruz, bu zorlu süreçte bizlerle olduğunuz ve bu kriz dönemini iyi bir şekilde yönettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni yılınızın, hayat yolculuğunuzda sizlere; yeni umutlar, yeni sevinçler ve birçok başarı getirmesini umuyorum. Tüm akademik ve idari personellerimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.