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GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri Dr. Volkan Güngör’ün geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesinin ardından anma ve veda töreni düzenlendi.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:16
GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi

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Uzun yıllar GAÜ Ailesine ilişkileri olan Genel Sekreter Dr. Volkan Kadir Güngör’ün ani ölümü GAÜ ailesini yasa boğdu.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de Dr. Volkan Kadir Güngör’ün anısına anma ve veda töreni düzenlendi. Törene, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ CEO’su Mert Türker, akademik ve idari kadro, öğrenciler ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, uluslararası öğrenciler adına Jude Gideon ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar birer konuşma gerçekleştirdi.

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Jude Gideon, dünyada herkesin ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden eşit ve aynı olduğunu, tek farkın sadece Volkan Kadir Güngör’ün daha erken dünyadan ayrıldığını, pozitif duruşuyla her zaman kendisini anacağını belirtti.

Oldukça duygusal anlar yaşanan konuşmalarda GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, Volkan Kadir Güngör’ün üniversite için değerli bir akademisyen ve yönetici olduğunu belirterek, ani gidişinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti. Güngör’ün takibini ve ortaya çıkmasına vesile olduğu; yarım kalmış bazı projelerinin olduğunu belirten Akpınar, bunu okulda mutlaka hayata geçirerek anısını ve değerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Tören sonunda GAÜ akademik ve idari kadrosu ile tüm sevenleri Dr. Volkan Kadir Güngör anısına karanfil bırakarak anı defteri dolduruldu.

Volkan Kadir Güngör, 2002 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde lisan eğitimine başladı. Üniversite yıllarında, yalnızca eğitim üzerine değil, spor teknoloji ve birçok sosyal alanda da kendisini gösteren Güngör, adada bulunduğu süre içerisinde, yerel kanallarda görev alarak teknoloji programların yanında, teknik konularda da büyük katkılar sağladı. Bunun yanında, Lisans ve Lisans üstü eğitimlerini tamamlayan Volkan Kadir Güngör, Mühendislik fakültesi bünyesinde akademisyen olarak görev aldı.

Girne Amerikan Üniversitesi ve KKTC ile olan bağını hiçbir zaman koparmayan Volkan Kadir Güngör, Akademik kariyer yolculuğunda, Azteca Üniversitesi, Manchester Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinde lisans üstü eğitimlerini tamamlayarak Yrd. Doç. ünvanı aldı. Bunların yanında, birçok sosyal sorumluluk projeleri ve Ulusal kanallarda teknoloji ve bilim üzerine programlar gerçekleştiren Güngör; büyük teknoloji şirketlerinde de geliştirici yönetici pozisyonlarında bulundu. Güngör son olarak KKTC ve Girne Amerikan Üniversitesi’ne olan bağlılığı ve bağı nedeni ile, 2019 yılında yeniden adaya gelerek, üniversite bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi.        

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