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GAÜ 26 Mayıs'ta, Moderna ve Johson and Johnson yetkilileri ile öğrencilerini bir araya getiriyor

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:34
GAÜ 26 Mayıs'ta, Moderna ve Johson and Johnson yetkilileri ile öğrencilerini bir araya getiriyor

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 'Farmasötik ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Kalite Kontrolün Önemi' konulu önemli bir seminere daha imza atıyor.

GAÜ birbirinden önemli isimlerle öğrencilerini buluşturmaya devam ederken, 26 Mayıs’ta 10:00-12:00 saatleri arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde bir seminer daha gerçekleştiriyor. Tıp Fakültesi tarafından organize edilen olan 'Farmasötik ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Kalite Kontrolün Önemi' konulu seminere ASP Sterilizasyon, Kalite Kontrol Laboratuvar Sorumlusu Fadime Hoşoğlu Leahy ve İsviçre’den Moderna Kalite Kontrol Direktörü Aslı Yazıcı Bischof katılım göstererek GAÜ’lü öğrencilerle bir araya gelecek.

İsviçre'den Moderna ve Johson and Johnson firmalarının kalite kontrol direktörleri seminer kapsamında, hem firmalarındaki işleyiş düzeni ve kalite kontrol yönetimi ile ilgili konuşacak, hem de potansiyel araştırma iş birlikleri hakkında bir dizi toplantı yapacak.

Dr. Fadime Hoşoğlu Leahy

Dr. Fadime Hoşoğlu Leahy, Johnson & Johnson, Kenzen AG, Schaer Proton AG gibi firmalarda, farmasötik ve tıbbi cihaz endüstrisi alanlarında 6 yılın üzerinde deneyime sahiptir. Dr. Hoşoğlu ayrıca, İsvçre’de bulunan ASP Sterilizasyon firmasında kalite kontrol sorumlusu görevini üstlendi. Dr. Hoşoğlu, Schaer Proton AG firmasında Kalite Güvence ve Düzenleyici İşler Müdürü olarak çalıştı. Johnson&Johnson'ın İsviçre merkezinde Kalite Kontrol Müdürü olarak çalışan Dr. Fadime Hoşoğlu, aynı zamanda ilaç endüstrisinde ve ISO 9001:2015 ve ISO 13485'te kalifiye baş denetçi unvanına sahiptir.

Aslı Yazıcı Bischof

Farmasötik üretim Kalitesinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Aslı Yazıcı Bischof, şu anda Moderna Firmasının Kalite Güvence Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aslı, Menarini, GSK ve Novartis gibi çeşitli şirketlerde Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi bünyesinde çeşitli roller üstlendi ve kariyeri boyunca fason üretime güçlü bir şekilde odaklandı. Küçük-büyük moleküllü, biyolojik ve son zamanlarda dünya çapında aşı üretim operasyonlarını destekleyen Aslı, aynı zamanda ilaç endüstrisinde ve ISO 9001:2015 ve ISO 13485'te kalifiye baş denetçi unvanına sahiptir. İstanbul Üniversitesi Kimya bölümünden lisans diplomasını alan Aslı Yazıcı Bischof, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. 2013 yılı itibariyle İsviçre'de yaşayan Aslı Yazıcı Bischof, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

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