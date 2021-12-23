GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anma programı düzenliyor

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenleri anmak için gerçekleşecek olan tören 24 Aralık’ta GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılacak.

‘GAU ŞEHİTLERİNİ ANIYOR’ programına AK Parti Grup Başkanvekili Ali Doğan, MHP Grup Başkanvekili İsa Çakır, CHP Grup Başkanvekili Selami Çiçek, İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Kalaycı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve beraberindeki heyet de katılım gösterecek. Programda ayrıca ‘Mücadelenin Çocukları’ adlı Belgesel gösterimi ve Şair Mücahit Oktay Öksüzoğlu ile Ayşegül Zaim’in türkü ve şiir dinletisi de sunacak.

GAÜ’den yapılan açıklamada, “Şehitleri anma programımız GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde 24 Aralık’ta saat 19.00’da başlayacak olup tüm halkımız davetlidir” denildi.