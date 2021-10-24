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GAÜ, 2021 Welcome Fest ile yeni akademik yıla merhaba dedi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2021-2022 akademik yılına ‘Geleneksel Oryantasyon Programı’ ve bu yıl ilki gerçekleşen Welcome Fest ile başladı. Program kapsamında ilk olarak, genel bilgilerin aktarılması adına öğrencilerle bir araya gelindi.

24 Ekim 2021 Pazar 17:40
GAÜ, 2021 Welcome Fest ile yeni akademik yıla merhaba dedi

GAÜ 2021-2022 akademik yılına yüz yüze eğitim ile başlarken, öğrencilerin KKTC ve üniversiteye adaptasyon sürecini kolaylaştırmak adına her yıl olduğu gibi oryantasyon programını faaliyete geçirdi.

GAÜ öğrencileri, ünlü Dj’ler ile doyasıya eğlendi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Welcome Fest” ile GAÜ öğrencileri, yeni akademik yılın başlangıcını ve üniversiteye dönüş heyecanını doyasıya eğlenerek karşıladı. GAÜ oryantasyon günleri kapsamında bu yıl, Açık Hava Sineması, Dj partileri ve GAU Lympic alanına kurulan standlar ve sahne ile, festival havasında gerçekleşti. GAÜ 2021 Welcome Fest kapsamında, DJ Hakan Akkuş, DJ Katch,Enny B, Mao, Dj CTH, Barış Pulat, Goblean ve Mustafa Atik öğrencilere eğlence dolu unutulmaz anlar yaşattı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ 2021 Oryantasyon Günleri’nin, adaya üniversite eğitimi için gelen yeni öğrencilerin ülkeyi daha iyi tanıması ve kültürel anlamda KKTC’yi tanıtmak amacıyla, farklı bölgelere düzenlenecek olan kültür turları ile devam edeceği bildirildi.

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