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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 1 Temmuz’da başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2020-21 sezonunda 5 yeni oyun ortaya çıkardı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:26
GAÜ “2021 Tiyatro Günleri” 1 Temmuz’da başlıyor
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GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2020-2021 sezonunu pandemi koşullarına rağmen beş farklı prömiyer yapacak. 01 Temmuz – 17 Temmuz tarihleri arasında, “2021 Tiyatro Günleri” GAÜ “Spectrum” sahnesinde gerçekleştirilecek.

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekoklu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, pandeminin getirdiği tüm olumsuz koşullara rağmen gerek akademisyenlerinin gerekse öğrencilerinin gösterdiği özverili çalışmaları sonucu verimli bir eğitim yılını daha tamamladı.

Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Güneş Kozal, pandemi nedeniyle çok zor koşullarda geçirdikleri eğitim yılıyla ilgili olarak; “Tüm akademisyenlere ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kimi zaman “online”, kimi zaman açık havada yüz yüze, karma bir eğitim protokolü uygulayarak, gecemizi gündüzümüze katıp, hafta sonları eksiklerimizi tamamlayarak geçmiş yıllara kıyasla oldukça zorlu, yoğun ama bir o kadar da keyifli ve verimli bir yıl geçirdik. Tüm bu süreçte elbette Üniversitemizin gücü ve birikiminin yanı sıra öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin özverili çabası hepimizi bir kez daha gururlandırdı. En zor koşullarda, sınırlarımızı zorlayarak üretmeyi deneyimlediğimiz bu süreci, önümüzdeki yıllara yönelik çok daha donanımlı ve üretken bir akademik geleceğin de umudu ve müjdesi olarak görüyoruz” dedi.

01 Temmuz -17 Temmuz tarihleri arasında, GAÜ “Spectrum” sahnesinden gerçekleştirilecek 2021 Tiyatro Günlerinin programı şu şekilde;

01 Temmuz 2021 / Perşembe / Saat: 20.30

Ölüm Öpücüğü

(Polisiye Gerilim - Tek Perde – 2 Saat)

Yazar: Simon Williams

Yönetmen: Osman Ateş

Yaş Sınırı: 18+

Kurbanlarını kadınlardan seçen bir seri katil... Onu ölü ya da diri yakalamakla görevlendirilmiş üst düzey iki dedektif ve bir kriminal psikolog... Yem olarak kullanılmak istenen bir kadın oyuncu. İki uçlu bir plan... İyi bir omlet yapmak için yumurtaların kırılması gerekmektedir. Önemli olan hangi yumurtaların kırılmasına karar vermektir.

03 Temmuz 2021 / Cumartesi / Saat: 20.30

Mükemmel Partner

(Komedi - Tek Perde – 105 Dakika)

Yazar: Miro Gavran

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+

Günümüz insanının yalnızlığını ve çaresizliğini, sanal dünyanın, robotların çevrelediği 21. Yüzyıl insanını anlatan oyun sanal, kurmaca bir ilişkinin gerçek insanlarla sahici ilişkiler yaşamakla kıyaslanamayacağını, gerçek insan iletişiminin yerini hiçbir şeyin alamayacağını vurguluyor. Hali hazırda işaretlerini gördüğümüz gelecekte yaşanacaklara dair öngörüler bu oyunda ikna edici karakterler ve mizahi bir dille anlatılıyor.

05 Temmuz 2021 / Pazartesi / Saat: 20.30

Uçlar

(Psikolojik Gerilim - Tek Perde – 100 Dakika)

Yazar: William Mastrosimone

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Yönetmen: Birce Birsel Çağlar

Yaş Sınırı: 16+

Şiddet ve tecavüz kurbanı kadınların adalet sistemine ve toplum ön yargılarına karşı duruşunun eleştirildiği gerilim ve şiddet dolu bir dram. Peki ya siz bu şiddete maruz kalsaydınız ne yapardınız?

07 Temmuz 2021 / Çarşamba  / Saat: 20.30

Sophie ve Ben

(Tarihi Dram - Tek Perde – 60 Dakika)

Yazar: Ursula Kohlert

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+

"Yaşayan herkes dünyayı şekillendirebilir, değiştirebilir ve bunu yapmalıdır da."

İkinci Dünya Savaşı…  Nazi Almanya'sı… İki genç kadın…  Bu oyun, Sophie'nin cesur direniş mücadelesi ile Traudl´un olaylara çekimser eşliğini; toplumun olaylara yaklaşımındaki uç örnekleri çarpıştırarak, iki özel insanın bu heyecan verici buluşmasını ve kimsenin direnişçi ya da yandaş olarak doğmadığını, herkesin kişisel sorumluluğundan yeni bir toplumun doğduğunu anlatabilmeyi hedefliyor. Tıpkı geçmişte ve şimdi olduğu gibi.

16 - 17 Temmuz 2021 / Cuma - Cumartesi / Saat: 20.30

Mezara Değil Yatağa Kadar

(Komedi Tek Perde – 95 Dakika)

Yazar: Ephraim Kishon (Tarla Kuşuydu Juliet)

William Sheakspeare (Romeo ve Juliet)

Kurgulayan ve Yöneten: Osman Ateş

Yaş Sınırı: 14+

Koca bir yalanla mı büyüdük? "Kavuşurlar ve sonsuza dek mutlu bir ömür sürerler"le biten masallar kandırmaca mıydı? Evlenip aynı evin içine girselerdi, destansı başlayan aşkları devam eder miydi? Yoksa aşk zamana yenik mi düşerdi? Shakespeare mezarından çıkıp bir şekilde hayatta kalan ve evliliklerine devam eden Romeo ve Jüliet'in evine gelse ...

Oyunların tamamı pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanmış “Spectrum” sahnesinde gerçekleştirilecek olup, bin kişilik kapasiteli salona yalnızca iki yüz kişi alınacak, seyirciler aralıklı oturacak, girişte ateş ölçümü yapılacak ve oyunlara maskesiz seyirci alınmayacaktır. Oyunların tamamı ücretsiz olup, isteyen izleyiciler girişte yer alacak olan bağış kutusuna “GAÜ Çocuk Vakfı” için bağışta bulunabileceklerdir.

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü, Bölüm Başkanı Güneş Kozal; “Başta değerli akademisyenlerim, öğrencilerim, mezunlarımız olmak üzere, bizlere her konuda desteğini esirgemeyen GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Serhat Akpınar, Rektörümüz Sayın Ali Haydar, Rektör Yardımcımız Sayın Tülin Bodamyalı’ya ve ayrıca Sahne Sanatları Yüksek Okulu Direktörümüz Sayın Sevim Akpınar, Etkinlik Biriminden sorumlu Sayın Feride Vardarlı ve ekibine, Kampüs Müdürümüz Sayın İsmail Erken ve ekibine, Tanıtım Ofisinden sorumlu Sayın Salih Bahçeci ve ekibine, GAÜ Medyadan sorumlu Sayın Sezer Karabulut ve ekibine, ve tüm GAÜ ailesine projelerimize ve bizlere verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi ve ekledi; “Çok yoğun bir emek ve özveriyle hazırlanmış, Kıbrıslı tiyatro severlerin çok keyif alacağına inandığımız oyunlarımıza başta değerli basın mensupları olmak üzere pandemi koşulları nedeniyle iki yıla yakın bir süredir tiyatroya özlem duyan herkesi bekliyoruz”

Detaylı bilgi ve sorularınız için;

E-Posta: [email protected]

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