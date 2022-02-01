GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik formasyon başvuruları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Pedagojik Formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı Bahar dönemine özel indirimli fiyat fırsatı sunulduğu ve son başvuru tarihinin 16 Şubat olduğu belirtildi.

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7.000 TL olduğu belirtilen açıklamada, Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada “2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi için Pedagojik Formasyon programına, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Yaz döneminde 4; güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli akademisyenlerimiz eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir. Son başvuru tarihi 16 Şubat’tır” ifadeleri kullanıldı.

GAÜ’nün almış olduğu karar doğrultusunda, Bahar dönemine özel tüm eğitim programının 7.000 TL olduğunu vurgulayarak, başvuruların başladığı belirtti. Ayrıca, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade etti.