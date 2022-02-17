banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
38 yaşında hayatını kaybetti
38 yaşında hayatını kaybetti
Falyalı’nın yakın korumaları Merkezi Cezaevi’ne gönderildi
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı
Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı
Tatar, Prof. Dr. Sancar ile görüştü
“Rum zihniyeti değişmedi”
Falyalı cinayeti davası kilitlendi!
Falyalı cinayeti davası kilitlendi!
banner405

GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor

17 Şubat 2022 Perşembe 18:46
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları devam ediyor

banner341
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Pedagojik Formasyon programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, 2021-2022 Akademik yılı Bahar dönemine özel indirimli fiyat fırsatı sunulduğu belirtildi.

GAÜ’nün 2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7.000 TL olduğu belirtilen açıklamada, Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.  

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada “2021-2022 Akademik yılı Bahar Dönemi için Pedagojik Formasyon programına, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Yaz döneminde 4; güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli akademisyenlerimiz eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

GAÜ’nün almış olduğu karar doğrultusunda, Bahar dönemine özel tüm eğitim programının 7.000 TL olduğunu vurgulayarak, başvuruların başladığı belirtti. Ayrıca, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri,  0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
LAÜ Mimarlık atölyelerinde üretilen çalışmalar sergilendi
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Girne Koleji öğrencilerinden ‘Batman İl Satranç Turnuvası’nda büyük başarı
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Doç. Dr. Sinal “aile içerisinde ki şiddet ve geçimsizlik, geleceğin istismar ve şiddet zanlılarını yaratır”
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
“Radyolar insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir”
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Öğr. Görevlisi Atik ‘Geleceğe Mektuplar’ projesinden bahsetti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?
LAÜ’de Satranç Turnuvası düzenlendi
LAÜ’de Satranç Turnuvası düzenlendi
Girne Koleji öğrencisinden Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Birinciliği
Girne Koleji öğrencisinden Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye Birinciliği
LAÜ öğrencilerinden “Okumanın Engeli Yoktur” projesi
LAÜ öğrencilerinden “Okumanın Engeli Yoktur” projesi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim