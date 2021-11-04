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GAÜ 2021-2022 akademik yıl açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” teması ile, 5 Kasım’da gerçekleşecek

04 Kasım 2021 Perşembe 16:50
GAÜ 2021-2022 akademik yıl açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” teması ile, 5 Kasım’da gerçekleşecek

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50. Yılına doğru ilerlediği 2021-2022 Akademik Yılı Resmi Açılışını “BM Küresel İlkeler 2030” teması ile 5 Kasım 2021 Cuma Günü 18:00’da gerçekleştiriliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Onursal Doktora payesinin takdim edileceği ve Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılış dersini verceği, 2021-2022 Akademik Yılı Resmi açılış töreninde, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih:  05 Kasım 2021 Cuma

Saat : 18:00

Yer : GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall  

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