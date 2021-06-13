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GAÜ 2020-2021 yaz dönemi Pedagojik Formasyon programını açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı Yaz dönemine özel indirimli fiyatları ile Pedagojik Formasyon programı için, son başvuru 15 Haziran Salı.

13 Haziran 2021 Pazar 14:15
GAÜ 2020-2021 yaz dönemi Pedagojik Formasyon programını açıkladı
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GAÜ’nün 2020-2021 Akademik yılı Yaz Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7.000 TL olduğu belirtilen açıklamada, Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade edildi.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Öğrenci İşleri daire Başkanı Zerin Gürler “2020-2021 Akademik yılı Yaz Dönemi için Pedagojik Formasyon programına, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Pedagojik Formasyon programımızın dersleri, Temmuz 2021’de başlayacaktır. Yaz döneminde 4; güz döneminde ise 6 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli akademisyenlerimiz eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Büyük İndirim Fırsatı ile Kayıtlar Başladı

Gürler, GAÜ’nün almış olduğu karar doğrultusunda, Yaz dönemine özel tüm eğitim programının 7.000 TL olduğunu vurgulayarak, başvuruların başladığını ve son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğunu belirtti. Gürler ayrıca, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0850 650 2000 – 0548 870 8717 numaralı telefon numaraları yada [email protected] e-mail adresine başvurabileceği ifade etti.

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