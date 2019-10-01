GAÜ 2019 Oryantasyon Günleri başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri başladı.

Oryantasyon günleri kapsamında, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversite’yi, Üniversite Yaşamını ve KKTC’yi daha yakından tanıtmak adına birbirinden farklı organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

GAÜ, Oryantasyon günleri kapsamında gerçekleştirilen birçok etkinlik ile yeni öğrencilerin kaynaşmaları ve eğitim hayatlarına daha kolay uyum sağlamaları, Kulüp Stantları ile; akademik hayatın yanı sıra; öğrencilerin boş zamanlarını kendi ilgi alanları ve yetenekleri ile sosyal yönünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ olarak, bireyin akademik yönünü tercih ettiği fakülte belirlediği; sosyal yönünü ise üniversitesinde bulunan kulüplerin geliştirdiği belirtildi.

Kulüplere üye olan öğrencilerin kaynaşma sürecinin hızla gelişildiği ve bir çok etkinliklerin kulüpler tarafından da düzenlendiği belirtildi. Oryantasyon programı doğrultusunda; Üniversitenin ve fakültelerin ayrı bilgilendirme sunumları ile öğrenci kulüpleri ve grupları tanıtımları, seminerler halinde gerçekleşirken, Kuzey Kıbrıs`ı tanıma amaçlı kültür turları da programda yine yer alacak.

Oryantasyon günleri kapsamında ayrıca, öğrencilerin birbirleri ile daha iyi kaynaşmaları ve ortamı benimsemeleri için, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Welcome Pary” nin 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceği belirtildi. Etkinlik takviminin 1-4 Ekim Üniversite Kulüp ve Stantları, 3 Ekim Sunset Colour Festival, 4 Ekim MCC Buluşması, 6 Ekim Denizleri koruyalım ve Çevre Etkinliği ile devam edeceği vurgulandı.

Üniversite hayatının yalnızca eğitim ve dersler olmadığı, sosyal ve kültürel gelişimler için, eğlence ve çeşitli sosyal aktivitelerinde gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, Kıbrıs’ı tanıtmak adına düzenlenen şehir turlarının; 5 Ekim Cumartesi Günü Girne Turu ile başlayacağı, 12 Ekim Başkent Lefkoşa, 19 Ekim Gazimağosa ve 26 Ekim Dipkarpaz Turu ile oryantasyon günlerinin sona ereceği ifade edildi.