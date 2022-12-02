GAÜ ‘1 Aralık Dünya AIDS Günü’ dolayısı ile farkındalık etkinliği düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliği ile 1 Aralık AIDS Farkındalık Etkinliği düzenleyerek öğrencilerinde HIV/AIDS farkındalığını arttırdı. GAU öğrencileri ve akademisyenlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte HIV/AIDS ile ilgili bilgiler verilerek öğrencilere broşürler dağıtıldı

ÖZPAR: FARKINDALIKLARI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Uzm. Dr. Osman Özpar, ülkemizde de HIV pozitif vakalar bulunduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin gerek derslerde gerekse etkinliklerde farkındalıklarını arttırmak için çalışıyoruz” dedi.



SAĞ: CİNSELLİK YAŞAMA YAŞI 11 YAŞA KADAR GERİLEDİ

TAPV Danışmanı Nesrin Sağ, dinleyicilere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, aşılanmanın önemine vurgu yaptı. TAPV olarak hedeflerinin gençlere ulaşabilmek olduğunu kaydeden Sağ, “11 yıldır 1 Aralık çalışmaları kapsamında güvenli cinselliği anlatıyoruz. Cinsellik yaşama yaşı 11/13 yaş aralığına kadar indi, 14 yaşında HIV pozitif kişilerle karşılaşabiliyoruz. Korunmasız cinsel ilişki yıllarca belirti vermeden vücudunuzda barınabilir” dedi. Geleceğin sağlıkçılarına da seslenen Sağ, ayrımcılık yapmadan, karşı tarafı incitmeden hastaya yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

ACAR: DOĞRU VE ETKİN KONDOM KULLANIMIYLA ÖNLEM ALINABİLİR

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar ise konuşmasında doğru kondom kullanımı ve AIDS’te gönüllü kurucuların rolünü aktardı. Acar, günümüzde çeşitli doğum kontrol yöntemleriyle istenmeyen gebeliklerin önüne geçilebildiğine ve aynı zamanda kişilerin hastalıklardan korunduğuna dikkat çekti. Acar, “ Kondom doğru ve etkin bir şekilde kullanılırsa koruyuculuk yüzde 98 gibi yüksek bir oranda olacaktır” dedi.

BAYRAKTAR: CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ANNEDEN BEBEĞE GEÇEBİLİR

Enfeksiyon Uzmanı Dr.Nesil Bayraktar ise cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bayraktar, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar oldukça geniş yelpazede semptomların oluşmasına neden olur, anneden bebeğe geçiş gösteren hastalıklarda ise bebeklerde farklı semptomlar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.