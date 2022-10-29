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Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Vlah’tan Akpınar’a mesaj

29 Ekim 2022 Cumartesi 16:57
Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Vlah’tan Akpınar’a mesaj

Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili, Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj gönderdi.

Mesajında  “Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Günü münasebetiyle sizi ve adınızda tüm Türkiye halkını tebrik etmeme izin verin” ifadelerine yer veren Gagauziya Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, “Cumhuriyet Bayramı, birlik, beraberlik ve kardeşliği koruyarak yıllar boyunca taşıdıkları tüm Türkiye vatandaşları için gurur kaynağı olmuştur.  Bu önemli günde tüm Gagauz halkı adından size sağlık işinizde başarılar, kardeş Türkiye halkına ise barış ve refah diliyorum. Sizin sevinciniz bizim sevincimizdir! Gagauz Özerkliği’ne çok taraflı desteğiniz için minnettarım ve kardeş halkımız yararına Gagauziya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin temelinde güçlü dostluk bağlarının devam edeceğinden eminim. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yılını kutladı.

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