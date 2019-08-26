banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96981
ALTIN
286.427
DOLAR
5.7968
STERLİN
7.0792
EURO
6.4458
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Girne’de ani ölüm!
GİRNE'DE ANİ ÖLÜM!
Ani ölüm: 42 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner306

Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 35’inci yılını kutladığı 2019-2020 Akademik yılı hazırlıklarını tamamlarken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alnında atılımlarına devam ediyor.

Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 35’inci yılını kutladığı 2019-2020 Akademik yılı hazırlıklarını tamamlarken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alnında atılımlarına devam ediyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30
Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşe Seyer Çağatan açıklamasında, GAÜ olarak, 2018-2019 Akademik yılı itibariyle öğrenci alımlarına başlayan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve bölüm mezunlarının kolay iş bulma noktasında gelinen noktalar hakkında açıklamada bulundu.

banner317
Çağatan, tüm dünyada insan yaşam süresinin giderek arttığını, nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan nüfus için bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tedavi yöntemlerinin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının önem kazandığını belirtti.

DOÇ.DR. ÇAĞATAN “FİZYOTERAPİSTLERE DUYULAN İLGİLİ VE GEREKSİNİM ARTMAKTADIR”

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan açıklamasının devamında ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün iş imkanlarına değinerek; “Sağlık bilimleri fakültelerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarına fizyoterapist ünvanı verilir. Fizyoterapistler mezun olduktan sonra ulusal, uluslararası hastanelerde, yataklı servis sağlayan alanlarda bunun dışında bakım evlerinde, huzur evlerinde, pediatri alanlarında, nöroloji alanlarında ihtiyaca göre destek sağlayacak olan sağlık personelleridir. Günümüzde artan teknolojiden dolayı hareketsizleşen toplumumuz ve yine teknolojinin bize sağladığı avantajlardan olan uzun yaşam süresi sebebiyle fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim her geçen gün artmaktadır ve önümüzde ki dönemlerde de hiçbir zaman popüler olma özelliğini kaybetmeyecek bir bölümdür” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GAÜ Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor
DAÜ, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı
GAÜ Antrenörlük Bölümü ile geleceğini garantiye al
GAÜ Antrenörlük Bölümü ile geleceğini garantiye al
GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek
GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek
Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek
Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek
Dünya Üniversitesi DAÜ bu kez de Shanghai listesi’nde!
Dünya Üniversitesi DAÜ bu kez de Shanghai listesi’nde!
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti devam ediyor
DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti devam ediyor
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacak
UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı
UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı
DAÜ Lefkoşa yüksek lisans programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek
DAÜ Lefkoşa yüksek lisans programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim