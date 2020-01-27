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Final Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik eğitim

Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin mesleki ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası Macmillan Education Publications eğitmeni tarafından “Mesleki Gelişim Eğitimi” düzenlendi.

Final Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik eğitim

Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin mesleki ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası Macmillan Education Publications eğitmeni tarafından “Mesleki Gelişim Eğitimi” düzenlendi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:42
Final Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik eğitim

İki gün boyunca Final Üniversitesi’nin belirlemiş olduğu eğitim vizyonu ve ilerleme misyonu doğrultusunda, Yabancı Diller Yüksekokulu akademik personelinin eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesi hedefiyle oturumlar yapıldı.

Eğitimde yeni yaklaşımlar irdelendi

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Son yıllarda eğitim materyalleri üretiminde önde gelen aktörlerden biri olan Macmillan Education Publications’ta tam zamanlı öğretmen eğitimcisi olarak çalışan Teresa Doğuelli tarafından verilen eğitimin birinci oturumunda mevcut kullanılan ders kitaplarının çağdaş öğretim teknikleri kullanılarak etkili hale getirilmesi ele alındı. 41 farklı milletten öğrencisi bulunan Final Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevli akademisyenlerin ilgiyle katıldıkları eğitimin ikinci oturumu ise ders içeriği oluştururken nelerin dikkate alınacağına yönelik oldu. İkinci oturum boyunca akademisyenler; “Çağımızın öğrencileri nasıl öğrenmektedir? İngilizce dilinde yaşam becerileri nasıl öğretilir? Değişen Dünya ve değişen talepler doğrultusunda, eğitim tekniklerimizi nasıl yenileriz? , 21. yüzyılda iş verenler hangi becerilere sahip elemanlar aramaktadır? Ve bu becerilere göre eğitimi nasıl uyarlarız?” gibi konularda bilgilendirildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara Macmillan belgeleri takdim edildi. Final Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen M. Vefalı, Deniz Plaza ve Macmillan Yayınevine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Teresa Doğuelli kimdir?

Teresa Doğuelli 1976’dan bu yana yetişkinler, ergenler ve çocuklara ders veren, öğretmenler, eğitimciler, müfettişler ve velilerle çalışan bir eğitimcidir. DTEFLA (Yetişkinlere Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi) Diploması ve Reading Üniversitesinden Uygulamalı Dilbilimi Yüksek Lisansı bulunmaktadır. Kendisi, dünyayı değiştiren biri olma peşindedir.

Anahtar Kelimeler:
Final Üniversitesi’Macmillan Education Publications
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