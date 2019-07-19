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Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır

Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır

19 Temmuz 2019 Cuma 15:27
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır

Sağlık sektörünün temel gereksinimi olan ecza ürünlerinin; araştırma evresinden, sunum evresine kadar sorumlu meslek grubu 'Eczacılık', insanlık tarihinin en eski iş kollarından biri olarak kabul görüyor. Ecza; yaşamın devamı için vazgeçilmez faktör, bu bağlamda tıp ile birlikte ecza; yetkinlik gücünü en yüksek hızla yenilemeye de gereksinim duyuyor.

Bu yenileme gücünün; artan küresel nüfusun sağlık ve bağlı sorunları karşısında, yeni araştırmalar söz konusu olduğunda istekli ve hep hazır durumda olmasının alternatifinin olmadığı belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet İşbir; Eczacının, kendi eczanesine sahip olduğu durumda bile, araştırmaktan vazgeçmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşbir; "Eczacıya her gün yeni bir yükseltme gereklidir. Araştırma, artık üniversiteler dışında; ilaç fabrikalarında, şahsi veya hastane eczanelerinde, ilaç pazarlama departmanlarında artık yapılabilmektedir. Böylece; eczacı, yetenek ve bilgisini yükseltme olanağını kaybetmemiş olacaktır." şeklinde konuştu. Prof.Dr. İşbir, yüksek öğrenim seçeneklerinin adaylar tarafından tartışıldığı tercih döneminde; Ecazcılık eğitimini düşünen veya kendisine seçen adaylara, katıldığı bir röportaj aracılığıyla tavsiyelerde de bulundu.

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GAÜ, ECZACILIK FAKÜLTESİ VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ

Girne Amerikan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'nin henüz, dört yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet İşbir, "eğitimine devam edenler ile birlikte yeni öğrencilerimiz; her yıl yenilenen ve gelişen laboratuarlarımız, yeni eczacılığa yönelik teknolojik ürünler ile, modern bir eczane similatörü ile araştırma eğitiminden faydalanıyor." dedi.

"KARİYER; HAYALİN ULAŞMA ANIDIR."

Kariyer hedeflerinin ulaştığı son noktayı da değerlendiren ve kariyerin, "hayalin ulaşma hali" olduğunu niteleyen GAÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet İşbir; "Kariyer; bir kişinin ulaşmak istediği, hayallerini gerçekleştirmek istediği hedefe varmak için yaptığı çalışmadır. Eczacılık söz konu ise; bir eczacı, hastalara karşı yaklaşımında, elinden geldiğince onlara yardım ederse, bu bile çok önemli bir kariyedir. Onun için, eczacılığı tercih edecek adaylar, bunları mutlaka göz önüne almalılardır. Eczacılığı seçmiş olan öğrencilerin, kariyerlerine akademisyen veya sektör çalışanı olarak devamına yönelik kararlarını da, iyi düşünmeleri gerekir. Her ikisi de aslında, eczacıya her gün yeni bir yükseltme katacaktır. Akademisyen olduğunda, öğrencilerine ve kendine, araştırmaların sonucunda yeni bilgiler katabilirsin, çünkü; eczacılık sonu olmayan yeniliklere açık bir daldır.

Araştırmaların, akademisyenlik hayatın boyunca devam eder. Özel veya kamu sektörde isen; hastaların ile olan diyaloğun artar, eczaneni güçlendirirsin. Zamanla da; insanlara nasıl daha iyi yaklaşırım? onların, iyi olması için, daha iyi neler üretebilirim? diye düşünürsün.” ifadelerine yer verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Eczacılık
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