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Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek

Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
Dünyaca ünlü şefler DAÜ’de ders verecek

Mezunları dünyanın en önemli kurumlarında çalışma imkanı bulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da verdiği teorik ve pratik eğitimin kalitesini arttırmaya devam ediyor. DAÜ Turizm Fakültesi, son olarak 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde olduğu gibi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde de Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı için seçmeli ders vermek üzere İngiliz şef Richard O’Connell, İtalyan şef Claudio Chinali ve Alman şef Rene Klinkmüller ile mutabakat sağladı.

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Uluslararası Eğitim Kadrosu Zenginleşiyor

İngiltere’nin 2 Michelin yıldızlı dünyaca kabul görmüş ve Tom Aikens’in sahibi olduğu Tom’s Kitchen restoranlarının cluster şefi Richard O’Connell, Almanya pastacılık milli takım kaptanı Rene Klinkmüller ile Eataly İstanbul mutfak şefi Claudio Chinali, DAÜ’nün uluslararası öğretim kadrosunu da zenginleştirmiş olacak. 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi final sınavları sonrasında, 20-25 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan modül eğitiminin, uluslararası arenada oldukça ses getireceği düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünyaca ünlü şeflerDaü Gastronomi
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