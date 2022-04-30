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Dünyaca ünlü şef GAÜ’de turizm haftası ve kariyer günleri etkinliği kapsamında workshop gerçekleştirdi

30 Nisan 2022 Cumartesi 17:59
Dünyaca ünlü şef GAÜ’de turizm haftası ve kariyer günleri etkinliği kapsamında workshop gerçekleştirdi

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Dünyaca ünlü şef Turizm Haftası ve Kariyer Günleri Etkinliği kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinde workshop gerçekleştirdi

Gastronomi dünyasının en prestijli yarışması Bocus d’Or Türkiye temsilcisi Mehmet Gök şef ‘kariyer günleri’ kapsamındaki etkinliklerde büyük ilgi gördü. Gastronomi - Turizm Kulübü GATO tarafından organize edilen etkinliğe damga vuran ünlü şef Spectrum salonundaki açılış konuşmasında kariyer yolculuğunu anlattı. Enginarlı risotto pişiren şef tadım esnasında öğrencilere staj yapmanın ve mesleki tecrübe edinmenin önemini anlattı

Etkinlik sonunda daveti için Turizm Fakültesi öğretim görevlimiz Dr. Ezgi Özcan’a teşekkür eden dünyaca ünlü şef Mehmet Gök öğrencilerle birebir sohbet ederek geleceği planlamaları konusunda tavsiyeler verdi. Mutfağın turizm endüstrisi ve diğer işletmeler için öneminin altını çizen şef kişisel gelişim ve tecrübenin iş hayatını nasıl etkilediğini vurguladı.

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