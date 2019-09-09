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Dünya çapında kendini kanıtlamış yüksek lisans programları GAÜ’de

GAÜ’nün, büyük burs fırsatlarına sahip master ve doktora programlarına kayıtları devam ediyor

Dünya çapında kendini kanıtlamış yüksek lisans programları GAÜ’de

GAÜ’nün, büyük burs fırsatlarına sahip master ve doktora programlarına kayıtları devam ediyor

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
Dünya çapında kendini kanıtlamış yüksek lisans programları GAÜ’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora programılarına başvuruda bulunacak olan, KKTC üniversiteleri mezunlarına %50 burs fırsatı sunuyor.

“Liderlik Hikayenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, Uluslararası kampüslerinde ek ücret ödemeden ve yükseklisans bursları ile yurt dışı eğitim fırsatı sunyor. GAÜ, kariyerinde bir adım önde olmak isteyen herkese, ana kampüsün Kıbrıs yerleşkesi olması şartıyla, İngiltere, ABD, Türkiye, Hong Kong, Moldova ve Sri Lanka’da bulunan küresel kampüslerinde yüksek lisans ve doktora programlarına katılma şansı tanıyor.

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Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Yüksek lisans programı için; KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilere %50 burs fırsatı sundukları belirtildi.

Ayrıca, GAÜ; özellikle sağlık yönetimi yüksek lisans programları alanında Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde yer alan tek isim olurken, dünya sıralamasında ise 95'inci sıraya yerleşti. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Lisans Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 100'lük sıralamada 79'uncu olan Ankara Üniversitesi'nin üzerinde puan alarak 78'inci oldu.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2019-2020 Akademik yılında 44 Yükseklisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü
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