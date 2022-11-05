Dr. Emine Gülelli, "Lösemide Kemoterapi Başarısı Yüzde 90'larda"

GAU Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademisyeni ve Ebelik Bölüm

Başkanı Uzman Doktor Emine Güllüelli 2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftasına dikkat çekerek löseminin

nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgileri aktardı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu

Akademisyeni ve Ebelik Bölüm Başkanı Uzman Doktor Emine Güllüelli, löseminin bir kan hastalığı

olduğunu ve löseminin en çok 2- 6 yaş aralığında görüldüğünü belirtti.

Güllüelli, “Lösemi bir kan hastalığıdır. Kemik iliğinde kök hücrelerinin anormal hücreye dönüşmesiyle

olur. Enfeksiyon alınan ilaçlar genetik yatkınlık beslenme bozukluğu ve bazı kimyasal maddeler neden

olabilir. En çok 2 yaş arasında görünen bir hastalıktır” dedi. Güllüelli, löseminin belirtilerini ise şöyle

sıraladı; “Solukluk, halsizlik, iştahsızlık, tekrarlayan nedensiz ateş, deride morarma, lenf bezlerinde

büyüme, eklem ve kemik ağrıları, karaciğer ve dalak büyümesi”

Kanser yapan gıdalarda başta olmak üzere radyasyon yayan aletler(cep telefonu ve uzun süre TV

izlenmesi) bazı virüsler aşırı psikolojik sorunlar, şok depresyonların lösemiye neden olabileceğini

aktaran Güllüelli tedavisinin kişiden kişiye göre değiştiğini ancak ortalama olarak kişilerin 3 yıl süreyle

kemoterapi aldığını belirtti. Kemoterapi başarısının günümüzde yüzde 90’lara ulaştığını da vurguladı.

Kemoterapiden netice alınamaması halinde kemik iliği transplantasyonu yapıldığını belirtti. Güllüelli,

“Sağlıklı kişilerden kök hücre alıp hasta kişiye sağlam kök hücrelerini transplante ederek

yenilenmesini sağlıyor ve tedaviye alıyoruz” dedi.

Güllüelli kanser yapan başlıca gıdaları şu şekilde sıraladı;

 Gazlı içecekler

 Şekerli kimyasal katkılı tüm ürünler

 İşlenmiş gıdalar

 Fast food gıdalar

 Sigara

Şekerli ve unlu gıdaların fazla alımı, düzensiz uyku, gereksiz ilaç alımının da hastalığı

tetikleyebileceğini aktaran Güllüelli, gereksiz vitamin, ilaç, antibiyotik alımı yapılmaması gerektiğini

belirterek, “Çocuk yeterli besleniyor ve büyüyorsa vitamine ihtiyacı yoktur. Düzenli takvimine uygun

aşılarını olmalılar. İlk 6 ay sadece anne sütü 6 ay sonrası karma gıdalarla birlikte iki yaşına kadar

anne sütü beslenmenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Ailelerin ve çocukların hastalık sürecinde yıprandıklarına da dikkat çeken Güllüelli, bağışlarla ailelere

destek sunabilecekleri birçok derneğin olduğuna, çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu

yaptı.