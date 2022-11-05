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Dr. Emine Gülelli, "Lösemide Kemoterapi Başarısı Yüzde 90'larda"

05 Kasım 2022 Cumartesi 16:02
Dr. Emine Gülelli, "Lösemide Kemoterapi Başarısı Yüzde 90'larda"

GAU Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademisyeni ve Ebelik Bölüm
Başkanı Uzman Doktor Emine Güllüelli 2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftasına dikkat çekerek löseminin
nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgileri aktardı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu
Akademisyeni ve Ebelik Bölüm Başkanı Uzman Doktor Emine Güllüelli, löseminin bir kan hastalığı
olduğunu ve löseminin en çok 2- 6 yaş aralığında görüldüğünü belirtti.

Güllüelli, “Lösemi bir kan hastalığıdır. Kemik iliğinde kök hücrelerinin anormal hücreye dönüşmesiyle
olur. Enfeksiyon alınan ilaçlar genetik yatkınlık beslenme bozukluğu ve bazı kimyasal maddeler neden
olabilir. En çok 2 yaş arasında görünen bir hastalıktır” dedi. Güllüelli, löseminin belirtilerini ise şöyle
sıraladı; “Solukluk, halsizlik, iştahsızlık, tekrarlayan nedensiz ateş, deride morarma, lenf bezlerinde
büyüme, eklem ve kemik ağrıları, karaciğer ve dalak büyümesi”
Kanser yapan gıdalarda başta olmak üzere radyasyon yayan aletler(cep telefonu ve uzun süre TV
izlenmesi) bazı virüsler aşırı psikolojik sorunlar, şok depresyonların lösemiye neden olabileceğini
aktaran Güllüelli tedavisinin kişiden kişiye göre değiştiğini ancak ortalama olarak kişilerin 3 yıl süreyle
kemoterapi aldığını belirtti. Kemoterapi başarısının günümüzde yüzde 90’lara ulaştığını da vurguladı.
Kemoterapiden netice alınamaması halinde kemik iliği transplantasyonu yapıldığını belirtti. Güllüelli,
“Sağlıklı kişilerden kök hücre alıp hasta kişiye sağlam kök hücrelerini transplante ederek
yenilenmesini sağlıyor ve tedaviye alıyoruz” dedi.

Güllüelli kanser yapan başlıca gıdaları şu şekilde sıraladı;
 Gazlı içecekler
 Şekerli kimyasal katkılı tüm ürünler
 İşlenmiş gıdalar
 Fast food gıdalar
 Sigara

Şekerli ve unlu gıdaların fazla alımı, düzensiz uyku, gereksiz ilaç alımının da hastalığı
tetikleyebileceğini aktaran Güllüelli, gereksiz vitamin, ilaç, antibiyotik alımı yapılmaması gerektiğini
belirterek, “Çocuk yeterli besleniyor ve büyüyorsa vitamine ihtiyacı yoktur. Düzenli takvimine uygun
aşılarını olmalılar. İlk 6 ay sadece anne sütü 6 ay sonrası karma gıdalarla birlikte iki yaşına kadar
anne sütü beslenmenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Ailelerin ve çocukların hastalık sürecinde yıprandıklarına da dikkat çeken Güllüelli, bağışlarla ailelere
destek sunabilecekleri birçok derneğin olduğuna, çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu
yaptı.

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