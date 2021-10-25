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Doç. Dr. Sarı, “Kıb-Tek yazılımında, mağduriyetlerin önüne blok zinciri sistemi ile geçilebilir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya’nın gerçekleştirdiği bir programda Kıb-Tek Yazılım Otomasyon İhalesi Ve Blok Zinciri konuşuldu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:00
Doç. Dr. Sarı, “Kıb-Tek yazılımında, mağduriyetlerin önüne blok zinciri sistemi ile geçilebilir”

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Doç. Dr. Arif Sarı konuşmasında, blok zinciri teknolojisiyle özellikle emlak işlerinde şeffaflık kazanılacağı, net bir şekilde kayıtların saklanabilmesi gibi durumlara yarar sağlanabileceğini söyledi. Sarı, “Kayıtlardan dolayı bazı mağduriyetlerin önüne blok zinciri sistemi ile geçilebilir” dedi.

“Bu Sistemin Daha İyi Yapılması İçin Görüş Alınmalı”

Otomasyon sistemi ihalesiyle ilgili de konuşan Sarı, “Kıb-Tek’in çıktığı bu ihalenin adı ‘Otomasyon Sistemi Yazılım, Bakım Geliştirme Hizmetinin Sağlanması’ ihalesi. İhale bedeli olarak 48 bin dolar + KDV belirlenmiş. Söz konusu ihale vatandaşların online olarak faturalarını ödemesi, sorgu yapmaları gibi çeşitli özelliklerin bulunduğu bir yazılım sisteminin bakım ihalesi. Teknik şartname içerisinde söz konusu ücreti yani 48 bin dolar+KDV dediğimiz rakamı nasıl buldunuz? Bu sistemin daha iyi yapılması için görüş alınıp, teknik şartname ona göre hazırlanıp, maliyetlendirme konusunda yine kurum kendi içerisinde verebilirdi” şeklinde belirtti.

“Projelerde, Analiz Ve Dizayn Kısmında Üniversitelerden ve Öğrencilerden Destek İstenmeli”

Doç. Dr. Murat Akkaya ise konuşmasında, “Şartnamenin başlık sayfasında şöyle diyor; ‘Mevcut Bilgisayar Otomasyon Sistemi, Yazılım Ve Veri Kütüğü Bakım Destek Geliştirme Hizmet Alımı Şartnamesi’ ben bunu incelediğimde arka tarafta 2019 ve 2017 veri tabanları gördüm. Bu da demek oluyor bu 4 yıllık bir proje. Bir şirketle anlaşırken devlet olarak bunun bakımını kaç yıllığına üstlenmesini istersiniz? Devlet olarak bir proje yaptırıyorsanız minimum olarak 10 yıllık bakım anlaşmasını da birlikte yapmış olmanız lazım. Yani şirket değişikliğine gidilip gidilmeyeceğini 2030’larda düşünmek gerekiyor. Devletin merkezi ihale alanında bu teknolojik projelerle ilgili analiz edebilen, fizibilite analizlerini gerçekleştirebilecek yetkinlikte bir danışmana ihtiyacı var. Analiz ve dizayn kısmında üniversitelerden de destek istenmeli. Mali bir beklentimiz de yok ülkemize destek olmak için çocuklarımızla beraber bu gibi projelere destek olabiliriz. Bizim mezun olan çok başarılı çocuklarımız var bu çocuklarımızdan da destek alınabilir. Bu gibi projeler öğrencilerimizin gelişimine de yardımcı olabilir” şeklinde belirtti.

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