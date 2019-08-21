DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti devam ediyor

Yıllardır Gazimağusa şehir içinde gerçekleştirilen ücretsiz otobüs servisi uygulamasını adanın diğer şehirlerine de yayan DAÜ, daha çok öğrencinin bu uygulamadan faydalanmasını amaçlayarak, güzergahına Karpaz bölgesini de ekledi. DAÜ, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa, Girne, İskele ve Karpaz bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilere ücretsiz otobüs servisi imkanı sunuyor. Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularını 4 Ekim 2019 tarihine kadar öğrenci portalı üzerinden online olarak yapabilecekleri açıklandı. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 630 1143 nolu telefona ulaşabilirler.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:37