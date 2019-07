DAÜ’lü endüstri mühendisi mezunu Huhtamaki’de genel müdür görevinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 2000 yılı mezunu Özhan Can, Finlandiya merkezli Huhtamaki Grubu’nun Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna getirildi.

1920 yılında Finlandiya’da Heikki Huhtamaki tarafından kurulan Huhtamaki, tüm dünyada gıda ambalajı ve fast-food yiyecekler ile sıcak-soğuk hızlı içeceklerin servis kapları (tek kullanımlık) üretiminde dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. 2006 yılında Endüstri Mühendisi olarak Huhtamaki Türkiye’de çalışmaya başlayan Özhan Can, teknik bilgisi ve ürettiği yenilikçi projelerle yöneticilerinin dikkatini çekerek kısa sürede Üretim Müdürü pozisyonuna getirildi. Daha sonra ortalama olarak her 3 yılda bir terfi alarak sırasıyla Satış Müdürü, Fabrika Müdürü, Satış ve Operasyonlar Müdürü görevlerini yapan Can, Huhtamaki Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna getirildi. Can, DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sadece İngilizce dilinde kaliteli bir eğitim almadığını, aynı zamanda yabancı kültürleri de yakından tanıma olanağı bulduğunu belirterek öğrencilerine bu fırsatı sunan DAÜ’ye ve bölümüne teşekkürlerini etti.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak, Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendislerinin sanılanın aksine sadece her tür ürünün imalatının yapıldığı fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat ve çıkarma (extraction of petroleum, natural gas, mine etc.) firmalarında da başarıyla yöneticilik yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunduklarını bildirdi.

Doç. Dr. İzbırak, çift anadal programları ile başarılı öğrencilerine Makine Mühendisliği yada İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği programının, Türkiye’nin sadece 4 üniversitesinde bulunan ABET akreditasyonuna sahip olduğunu aktardı. (www.abet.org). İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet, inşaat ve çıkarma sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almakta ve yüksek başarıyla mezun olup ayrıca akademisyen olarak da görev yapmaktadırlar.