banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99836
ALTIN
252.697
DOLAR
5.6419
STERLİN
7.1173
EURO
6.3714
Kan donduran tehdit!
KAN DONDURAN TEHDİT!
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güney Kıbrıs'tan bu kez de traktör çaldılar
GÜNEY KIBRIS'TAN BU KEZ DE...
Lapta’da yangın: Buzdolabı yangına neden oldu
LAPTA’DA YANGIN
banner307

DAÜ’den mezunlarına ve ailelerine özel resepsiyon

DAÜ’den mezunlarına ve ailelerine özel resepsiyon

02 Temmuz 2019 Salı 17:37
DAÜ’den mezunlarına ve ailelerine özel resepsiyon

banner317
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde; 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 19:00’da, DAÜ Rektörlük binası havuz başında mezun olan öğrenciler ve aileleri için geleneksel Mezuniyet Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, mezunlara profesyonel ve akademik yaşamlarında başarılar dileyerek fazlasıyla hak ettikleri bu gecede gönüllerince eğlenmelerini diledi. 

Resepsiyonda konser veren Bossa Nova Jazz Müzik Grubu, performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mezunlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte kendilerini jazz müziğin hareketli ezgilerine kaptırarak, doyasıya dans etti. Gecede, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından 40. Yıl pastası da kesildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Daü Resepsiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi
UKÜ Eczacılık Fakültesi “Beyaz Önlük ve Yemin Töreni” düzenledi
GAÜ okullar grubu uluslararasılaşma programı ile Türkiye yolcusu
GAÜ okullar grubu uluslararasılaşma programı ile Türkiye yolcusu
DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Salı gecesi yapılıyor
DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Salı gecesi yapılıyor
GAÜ’ye kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere, kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı
GAÜ’ye kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere, kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı
GAÜ koleji öğrencileri görkemli bir tören ile mezun oldular
GAÜ koleji öğrencileri görkemli bir tören ile mezun oldular
GAÜ Koleji öğrencileri görkemli bir tören ile mezun oldular
GAÜ Koleji öğrencileri görkemli bir tören ile mezun oldular
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Radyo Güven arasında işbirliği gerçekleştirildi
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Radyo Güven arasında işbirliği gerçekleştirildi
UKÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez su kalitesinin anında izlenmesi ve haritalanması amacıyla bir proje geliştirdiler
UKÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez su kalitesinin anında izlenmesi ve haritalanması amacıyla bir proje geliştirdiler
DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde üç laboratuvara Ömer Can Akman’ın adı verildi
DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde üç laboratuvara Ömer Can Akman’ın adı verildi
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, uluslararası güvenlik ve göç zirvesine, davetli konuşmacı olarak katıldı
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, uluslararası güvenlik ve göç zirvesine, davetli konuşmacı olarak katıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim