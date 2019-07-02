DAÜ’den mezunlarına ve ailelerine özel resepsiyon

Resepsiyonda konser veren Bossa Nova Jazz Müzik Grubu, performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mezunlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte kendilerini jazz müziğin hareketli ezgilerine kaptırarak, doyasıya dans etti. Gecede, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından 40. Yıl pastası da kesildi.
Resepsiyonda konser veren Bossa Nova Jazz Müzik Grubu, performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mezunlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte kendilerini jazz müziğin hareketli ezgilerine kaptırarak, doyasıya dans etti. Gecede, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından 40. Yıl pastası da kesildi.