DAÜ YDİHO kesintisiz profesyonel gelişim kursları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), merkezi İngiltere’de bulunan Avrupa’nın en prestijli mesleki gelişim kursları sağlayıcısı Norwich Institute of Language Education (NILE)’ın sunduğu kurslar ile kadrosundaki öğretmenlere hizmet içi eğitim vermeye devam ediyor. 2019 – 2020 Akademik Yılı’nın henüz başında, bünyesinde görev yapan öğretim elemanları, profesyonel gelişim ekibi ve idari kadrodan oluşan gruba 5 gün boyunca ‘Dil ve Dil Becerileri’ konusunda uzman eğitimi verildi. 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim yoğunlaştırılmış olarak NILE Eğitmenlerinden Susi Pearson tarafından verildi.

DAÜ YDİHO Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kursun oldukça verimli geçtiği ve kursa katılan öğretim elemanları tarafından da çok gelişimsel bulunduğu vurgulandı. Kursa katılan özellikle Profesyonel Gelişim Ekibi üyelerinin kursta öğrendiklerini YDİHO bünyesinde düzenleyecekleri çalıştay ve seminerler şeklinde diğer tüm öğretim elemanları ile paylaşacaklarını ve böylelikle YDİHO bünyesinde bulunan tüm öğretim elemanlarının İngilizce öğretimi konusunda gelişim ve yeniliklerden haberdar olmalarının sağlanacağı da belirtildi.

YDHİO Müdürlüğü tarafından 2016 yılından bu yana Macmillan ve NILE ile sürdürülen iş birlikleri ve bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Deniz Plaza ile bugüne kadar benzer üst düzeyde YDİHO ekiplerine ve öğretim elemanlarına birçok kurs sağlandığı ve bundan sonraki dönemlerde de buna devam edileceği anımsatıldı. DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam ve idari ekibinin bu tür profesyonel gelişim kurslarına verdikleri önem ve öğrencilerine daha kaliteli eğitim sunma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen kurslarda; ana amacın İngilizce dilindeki gelişimlerin tüm YDİHO kadrosuna aktarılması ve İngilizce’nin DAÜ YDİHO’da daha verimli bir şekilde sınıflarda öğretilmesi olduğu bir kez daha vurgulandı.