DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu devir teslim töreni gerçekleşti

Daü Vakıf Yöneticileri Kurulu Eski Başkanı Boysan Boyra görevi Erdal Özcenk’e teslim etti.

Boysan Boyra yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 4’lü koalisyon olan 22’inci KKTC Hükümetin yaklaşık iki ay önce sonlanmıştır. Üniversitemiz Vakıf Yöneticileri Kurulu’nun yeni başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Öncelikle Vakıf Yöneticileri Kurulu’na yeni atanan başkan ve üyelere görevlerinde başarılar diler, üniversitemiz menfaatlerini gözetecek ve kurumumuzu çok daha iyi yerlere getirmek üzere çaba sarf edeceklerine inandığımı belirtmek isterim. Yaklaşık 14 ay boyunca yürütmüş olduğum başkanlık görevim bugün sonlanmıştır. Bu görevde bulunduğum süre içerisinde ülkemizin en güzide kurumu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hizmet veren herkesin çalışma hayatına olumlu katkılar yapmak mali açıdan önemli bir iyileşme gösteren üniversite bütçesinin sürdürülebilirliğine yardımcı olacak kararlar almak için uğraş verdiğmize inanıyorum. Görev süremiz içerisinde kurumumuzu ileri götürecek yeni açılımlara olumlu yaklaştık ve tarafsız bir yönetime önem verdik. Görev süremizce mevzuata aykırı hiçbir karara imza atmadık. Parizanca kararlar almadık ve kişisel çıkarlar gözetmedik. DAÜ bu ülke için gerek kurumsal yapısı, idari ve akademik altyapısı, eğitim ilkeleri, gerekse de ulusal ve uluslararası başarıları ile çok büyük bir değerdir. Bu kurumda böylesi bir görevde bulunmak şahsım adına büyük bir gurur vesilesidir. Başkanlık görevim süresince desteğini esirgemeyen kurul üyelerime, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ile çalışma şansı bulduğumuz bütün ekip arkadaşlarıma ve DAÜ’deki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni DAÜ Vakıf Başkanı Erdal Özcenk ise konuşmasında “Ülkemizin eğitimdeki amiral gemisi, DAÜ’nün VYK’sına atanmaktan ben ve arkadaşlarım büyük onur ve gurur duymaktayız. Kurumlar kalıcıdır, makamlar geçicidir önemli olan atananların, makamların atandıkları kurumların daha da ileriye taşınmasıdır. Arkadaşlarımında bu görevi laıkiyle yaptıklarına gönülden inanmaktayım. Onlara yaptıkları görevden dolayı teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıdır, bayrağı bize teslim ettiler, bizde görevimizi daha çağdaş, eğitim seviyesi daha yüksek seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. (MHA)