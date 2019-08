DAÜ, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle, “Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE 2019)” başlığı altında gerçekleştirilecek uluslararası konferans, 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre bünyesinde, “6th Global Conference on Engineering and Technology Management (GCETM)“, “4th Global Conference on Industrial Engineering (GCIE)” ve “5th Global Conference on Healthcare Systems Engineering and Management (GCHSEM)” başlıklı uluslararası üç konferans dizisini bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri mühendisliği alanındaki yenilikleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları uluslararası bir forum oluşturacak.

Konferans Başkanı olarak İTÜ’den İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ve Eşbaşkan olarak DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan görev alacak. Açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın yapacağı ve ilk sunumu yine DAÜ’den Prof. Dr. M. Yaşar Özden’in gerçekleştireceği konferansın bu yılki teması, “Dijital Karışıklık Çağında Endüstri Mühendisliği Uygulamaları” olacak.

GJCIE 2019’da sunulmak üzere kabul edilen makaleler, prestijli bir uluslararası yayınevi olan Springer Nature tarafından “Lecture Notes in Industrial Engineering and Management” isimli kitapta basılacak. Bu yayın ayrıca Web of Science tarafından da taranıyor. Yerel firmalardan Necat & Zorlu Ltd’in desteklediği konferans hakkında daha detaylı bilginin https://www.gjcie.org/ adresinden edinilebileceği kaydedildi.