banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92546
ALTIN
248.041
DOLAR
5.7843
STERLİN
7.3818
EURO
6.5464
Kıb-Tek’te hırsızlık yapanlara 2 gün tutukluluk verildi
KIB-TEK’TE HIRSIZLIK YAPANLARA 2 GÜN...
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Kayıp 3 kişi bulundu
KAYIP 3 KİŞİ BULUNDU
banner306

DAÜ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yaptı

DAÜ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yaptı

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
DAÜ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılıyor. Dün başlayan Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

DAÜ, Avrasya Ekonomistler Derneği, Beykent Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansın açılış töreni dün saat 15:00’te gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası konferansa mali destek sağlamıştır. 11.’si düzenlenen konferansta, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konuları tartışıldı. Konferans, bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Toplantı konuları arasında; küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel iş birliği, uluslararası ticaret, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, geçiş ekonomileri, finans, enerji, doğal kaynaklar ve çevre konuları yer alıyor. Konferansta iletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapıldı. Konferansta 6 ülkeden gelen katılımcılar 76 bildiri sundu.

En İyi Bildirilere Ödül Verildi

Konferansa sunulan en iyi bildirilere Prof. Dr. Mükerrem Hiç Doktora Teşvik Ödülü ile En İyi Bildiri Ödülü takdim edildi. 2010 yılındaki ilk konferansın açılış konuşmasını yapmış olan ve 2012 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Mükerrem Hiç’in anısına, ailesi 2015 yılından itibaren doktora teşvik ödülleri vermeyi kararlaştırdı. Her yıl, hakem heyeti konferansa katılan doktora öğrencileri tarafından makroekonomi, büyüme ve gelişme, para teorisi, finans, küreselleşme veya uluslararası ticaret alanlarında yazılmış olan bildiriler arasından bildiriyi seçiyor. Sadece doktora öğrencileri tarafından hazırlanmış bildiriler dikkate alınıyor. En İyi Bildiri Ödülü ise yine hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde
DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde
Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi
Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi
DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi
DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi
UKÜ’de Mühendislik Etiği’nin öncelikleri konuşuldu
UKÜ’de Mühendislik Etiği’nin öncelikleri konuşuldu
GAÜ yatay geçiş başvuruları başladı
GAÜ yatay geçiş başvuruları başladı
DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak
DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak
GAÜ, üniversite öncesi yaz kampı için başvurular devam ediyor
GAÜ, üniversite öncesi yaz kampı için başvurular devam ediyor
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı
UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor
UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor
Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!
Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim