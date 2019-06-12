DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin, artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 7. kez gerçekleştirilen eğitim ve kültür gezisi bu kez Ankara-Beypazarı-Eskişehir güzergahında gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu koordinasyonundaki gezi KKTC, Türkiye, Kazakistan, İran ve Nijerya'dan 36 öğrencinin katıldığı bir kültürlerarası şölene dönüştü.

Gezinin ilk gününde Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasına sahip Hamamönü’ndeki evleri gezip gören gençler, Anıtkabir ziyareti ile gezilerini anlamlandırdılar. Askerlerin resmi nöbet devir teslim törenini izleme imkanı bulan özellikle yabancı uyruklu öğrenciler töreni kayda aldılar. Daha sonra Atatürk Evi ve Atatürk Orman Çiftliği’ni gezip gören gençler, akşama da Tunalı Hilmi caddesinde dolaşma imkanı buldular. Gezinin ikinci gününde, DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uzman şeflerinden ve Ankara Chef Academy Kurucu Direktörü Şef Ali Açıkgül tarafından organize edilen “Barista Eğitimi” alan gençler, hem Akademi'yi gezme hem de çeşitli kahve türlerini tatma ve tanıma imkanı buldular. Eğitimin ardından grup Ankara Kalesi ve Rahmi Koç Müzesi’ni gezdi. Gezinin 3. günü Beypazarı’na giden grup Kültür Dairesi Müdürü Zafer Poyraz tarafından karşılandı. Poyraz eşliğinde ilk olarak Beypazarı doğal maden kaynaklarına giden grup oranın mühendisi tarafından maden suyu yapımı hakkında sunuma katıldılar. Ardından Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Aşçılık Bölümü’nü gezen grup hocalardan ve okul müdüründen program ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Daha sonra Beypazarı merkeze inen gençler Zafer Poyraz önderliğinde sırayla Beypazarı’nın meşhur 80 katlı baklavası, Beypazarı kurusu, ekmek ve güveç yapımı ile ilgili atölyeleri gezip tüm şeflerden sırayla bilgi alıp, soru sorma imkanı buldular.

4. gün ise Eskişehir ziyaretiyle başladı. Öncelikle Balmumu Müzesi’ni ziyaret eden DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri, devamında ise Odunpazarı, Atılhan, Kurşunlu Külliyesi, Devrim arabası, Kentpark, Şelalepark ve Porsuk çaylarını gezip görme şansına sahip oldular. Gezinin son gününde ise Eskişehir’in en ünlü bilinen parklarından biri olan Sazova Bilim parkı ziyaret edildi ve gezi sona erdi. Böylece öğrenciler, gezi boyunca birçok kültürü bir arada görme ve farklı tatları tatma fırsatını yakalamış oldular.