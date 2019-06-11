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DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi

DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi

11 Haziran 2019 Salı 16:51
DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü “Erken Çocukluk Eğitimi” temalı bir dizi etkinliğe imza attı. Gerek 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde mezun etmeye hazırlandığı 103 öğrencinin mezuniyet sevincini pekiştirmek, gerekse Temel Eğitim’in önemi konusunda kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefleyen etkinlikler, iki günü kapsayacak şekilde planlandı.

Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin bilimsel araştırma projesi dersi kapsamında dönem boyunca yürüttükleri araştırmaların poster sunumlarıyla başlayan organizasyon, ardından “Kariyer Yolculuğu: Öğretmenden Öğretmene... “konulu panel ile devam etti. Panelin açılış konuşmasını, DAÜ Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın yaptı. Doç. Dr. Eda Yazgın, iki günlük etkinlikler çerçevesinde, Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca üretmiş oldukları derslerin çıktıları olan ürünleri sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını, ayrıca üniversite, okul, toplum iş birliği içinde “etkileşimli” buluşma fırsatları yarattıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, mezun adaylarına “mesleki nitelikler” konulu mesajlarını iletti.

Bölüm Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ve Dr. Begüm Çubukçuoğlu Devran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, DAÜ mezunları, Uzm. Seher İşler, Arş. Gör. Cansu Dursun ve Arş. Gör. Elif Esra Özenç konuşmacı olarak yer aldılar. Erken Çocukluk Eğitimi Günleri, eğitsel materyallerin sunumu, müzik dinletileri, drama enstalasyonları ile devam etti. Etkinliğin ikinci gününde, öğretmen adayları, sunumlarını Gazimağusa’da hizmet vermekte olan ve yöneticiliğini DAÜ mezunu Muazzez Oktay Barut’un yaptığı, Lucky Duck anaokulu öğrencileri ile buluşturdu. Böylelikle tasarlanan materyallerin ve sunumların eğitimin hedef kitlesi olan okul öncesi dönemdeki çocuklar tarafından etkileşimli olarak deneyimlenmesi sağlanmış oldu. İki gün süren etkinliklere, öğretim üyelerinin, bölüm öğrencilerinin ve okul öncesi çocuklar ile öğretmenlerin üst düzeyde ilgiyle katılımı, bölümün, Temel Eğitim’in hak ettiği ilgiyi ve önemine dair farkındalık oluşturma savunuculuğu misyonuna ulaşması açısından  memnuniyet yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Daü Temel Eğitim
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