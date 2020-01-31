DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin etti

29 Ocak 2020 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirilen yemin töreninde lisans ve ön lisans programlarından mezun olan yeni sağlık profesyonelleri yemin etti. Törene; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler de katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç gerçekleştirdi.

“4,500 Mezun Vermenin Gururunu Yaşıyoruz”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin eğitim hayatına 2010-2011 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik bölümleriyle başladığını ifade eden Prof. Dr. Malkoç, “Bunu takiben 2011-2012 yılında Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nu açarak toplamda 4,500 mezun vermenin gururuyla sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. Çok heyecanlıyım” diye konuştu. Sağlığın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Malkoç, “Sağlık, tek kelimeyle ifade edilen çok kapsamlı bir sözcüktür. Bu sözcük, bedensel olduğu kadar zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden de iyi olma halini ifade ediyor. Bu nedenle sağlık alanındaki gelişmeler, sadece hastaların tedavisinde endekslenmemelidir. Tedavinin yanı sıra; sağlığın korunması ve devamına yönelik uzmanlık alanlarının da gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sağlık eğitiminin ne denli önemli bir sorumluluk olduğunu bilen ve insan hayatına dokunarak yoluna devam eden fakültemiz, 5 Türkçe, 3 İngilizce olmak üzere 8 lisans, 8 ön lisans, 3 yüksek lisans ve 3 doktora programıyla eğitim hayatını sürdürmektedir. Temel amacımız ülkemizde sağlık bilimleri alanında daha iyiye ulaşmaktır” dedi.

Bilginin işlenmesi, paylaşılması, bütüncül değerlendirilmesi ve sonuçta toplumsal yarara dönüşmesine hizmet edecek sağlık bilimcileri yetiştirmeyi en büyük hedef haline getirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Malkoç, aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda klinik çalışmalarla da bilimsel araştırmalara yaptıkları katkılar ile saygın bir kurum olduklarının altını çizdi. Genç meslektaşlarına seslenen Prof. Dr. Malkoç, “Hepiniz camiamıza hoş geldiniz. DAÜ gibi önemli bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Bizim içimiz çok rahat. Sizin de bu yolda çok emin adımlarla ilerleyeceğinizi biliyorum. Victor Hugo’un ‘İyi olmak kolaydır, zor ve önemli olan adil olmaktır’ deyişini hayatınızın bir yerinde tutun. Artık sizler sağlık ekibinin bir parçasısınız. Sizleri meslektaşım olarak kutluyorum. Aramıza hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un konuşmasının ardından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarından mezun olan ön lisans mezunları, bölüm başkanları ve ilgili program koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık profesyonelleri mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.