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DAÜ Psikoloji Bölümü kalitesini bir kez daha kanıtladı

DAÜ Psikoloji Bölümü, İngilizce Lisans Programı Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildi.

DAÜ Psikoloji Bölümü kalitesini bir kez daha kanıtladı

DAÜ Psikoloji Bölümü, İngilizce Lisans Programı Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:34
DAÜ Psikoloji Bölümü kalitesini bir kez daha kanıtladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İngilizce Lisans Programı Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildi.

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İkinci kez bu başarıyı yakalayan DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversiteleri arasında tek akredite olan bölüm ünvanını sürdürmüş olup, bu akreditasyonla Türkiye üniversiteleri arasında akredite olan 12 bölüm arasında yerini aldı.

Akreditasyon yetkisini 2019 yılı başında YÖK aracılığıyla tekrar elde eden Avrupa Psikoloji Örgütleri Federasyonu üyesi TPD, hem ulusal hem de uluslararası anlamda oldukça saygın bir meslek örgütü. Bu nedenle yakın bir geçmişte kendisine YÖK tarafından Psikoloji lisans programlarını akredite etme yetkisi ikinci kez verildi. Kriterlerin oldukça yükseltildiği bu ikinci akreditasyon sürecinde DAÜ Psikoloji Bölümü, İngilizce Lisans Programı yeniden akredite edildi. TDP oldukça yükseltilmiş yeni kriterlerle akreditasyonun yalnızca en iyi bölümlere verilebileceğini her fırsatta dile getirmektedir. Bu bağlamda DAÜ Psikoloji Bölümü’nün kalitesini bir kez daha kanıtlamış olduğunu ifade eden Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduklarını ve “Psikoloji eğitimi almak isteyen öğrenci adaylarımızı kalitesi bir kez daha kanıtlanmış bölümümüze davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Daü Psikoloji Bölümü
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