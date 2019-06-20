DAÜ, Podcast yayıncılığına başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Medya Birimi ve DAÜ TV iş birliğinde podcast yayıncılığına başlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) podcast yayın yapan ilk üniversite olma özelliğini taşıyan DAÜ, podcast yayıncılığın gelişimi için KKTC’de öncü rol oynayacak.

EMUPODCAST olarak sosyal medyada paylaşılan eğitim içerikli podcastların ilkinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Glen Paul Jenkins ekonomi üzerine İngilizce bir program gerçekleştirdi. Diğer podcast programında ise Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy kara delikler içerikli program gerçekleştirdi.

Eğitim içerikli podcastlarla ön plana çıkacağa benzeyen EMUPODCAST KKTC’de podcast alanına dair önemli bir adım atarak hem eğitim alanında hem de medya alanında dijital dönüşümde öncü rol oynayacağını kanıtladı. EMUPODCAST’ı soundcloud’tan takip edebilir ve yayınlarına ulaşabilirsiniz.

Podcast Nedir?

Podcast sözcüğü 2000’li yıllarda “iPod” sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve “broadcast” (yayın) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Podcastlar ilk defa Apple tarafından iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte podcast tabiri günümüzde sadece iPod için kullanılmaz. Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden - genellikle feed (bildirim) yoluyla - bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır. Bu şekilde indirilmiş dosyalara ise podcast denir.

Podcast sisteminin internetten bir programın ses ya da video kaydını indirmekten farkı ‘feed’ kullanılması ve böylece her yeni bölümü özel yazılımların izleyerek otomatik olarak yükleniyor olmasıdır. iTunes üzerinden sunulan podcastlar tamamen ücretsizdir.