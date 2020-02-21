DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Jemma Claire Forster’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.r’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.