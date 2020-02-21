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DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Jemma Claire Forster’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.r’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.

DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Jemma Claire Forster’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.r’in Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.

21 Şubat 2020 Cuma 10:38
DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı
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Her iki yılda bir düzenlenen “Redman” Uluslararası Sanat Bienali’ne bu yıl 70 ülkeden 610 sanatçı toplam 7,000 eserle katıldı. Jemma Claire Forster’ın  Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından yürütülen “Atölye Çalışması II” dersi kapsamında tasarladığı “Iconic Beauty” isimli çalışma uluslararası  jüri tarafından “Mona Lisa” kategorisinde en iyiler arasında belirlendi. DAÜ öğrencisinin böylesine önemli bir sanat platformunda kazandığı başarı ile hem DAÜ hem de KKTC temsil edilmiş odlu.  

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Anahtar Kelimeler:
Jemma Claire Forster7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali
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