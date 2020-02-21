DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı

Her iki yılda bir düzenlenen “Redman” Uluslararası Sanat Bienali’ne bu yıl 70 ülkeden 610 sanatçı toplam 7,000 eserle katıldı. Jemma Claire Forster’ın Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından yürütülen “Atölye Çalışması II” dersi kapsamında tasarladığı “Iconic Beauty” isimli çalışma uluslararası jüri tarafından “Mona Lisa” kategorisinde en iyiler arasında belirlendi. DAÜ öğrencisinin böylesine önemli bir sanat platformunda kazandığı başarı ile hem DAÜ hem de KKTC temsil edilmiş odlu.