banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102271
ALTIN
262.206
DOLAR
5.7103
STERLİN
7.1307
EURO
6.3668
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polisten sürücülere uyarı!
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI!
Karaoğlanoğlu’nda bıçakla yaralama
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLA YARALAMA
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tasarla / uygula projesi gerçekleştirdi

DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tasarla / uygula projesi gerçekleştirdi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tasarla / uygula projesi gerçekleştirdi

banner317
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri yaz stajı kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) iş birliğiyle Tasarla / Uygula projesi gerçekleştirdi. Türkiye MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte kamu-yararı odaklı üretim ve deneyim için Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk Plajı ihtiyaçlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projede büfe, yarı açık alanı, can kurtaran kulesi ile plajda kullanılmak üzere sezlong, hamak ve oturma birimleri tasarlandı.

Geçtiğimiz günlerde projenin kapanış etkinliğine katılan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun öğrencilerin tasarladıkları projeleri yakından görüp değerlendirme fırsatı yakaladılar. Katılımın yoğun olduğu kapanış etkinliğine çok sayıda akademik personel ve öğrenci de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Asarla / Uygula ProjesiDAÜ Mimarlık Bölümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi
DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu devir teslim töreni gerçekleşti
DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu devir teslim töreni gerçekleşti
Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”
Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Ankara Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz’da
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Ankara Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz’da
UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor
UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim