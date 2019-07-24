DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tasarla / uygula projesi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri yaz stajı kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) iş birliğiyle Tasarla / Uygula projesi gerçekleştirdi. Türkiye MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte kamu-yararı odaklı üretim ve deneyim için Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk Plajı ihtiyaçlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projede büfe, yarı açık alanı, can kurtaran kulesi ile plajda kullanılmak üzere sezlong, hamak ve oturma birimleri tasarlandı.

Geçtiğimiz günlerde projenin kapanış etkinliğine katılan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun öğrencilerin tasarladıkları projeleri yakından görüp değerlendirme fırsatı yakaladılar. Katılımın yoğun olduğu kapanış etkinliğine çok sayıda akademik personel ve öğrenci de katıldı.