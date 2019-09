DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov ve bölüm öğretim üyeleri Prof. Dr. Agamirza Bashirov, Doç. Dr. Suzan Cival Buranay ile öğretim görevlisi Dr. Övgü Çıdar İyikal’ın yer aldığı dört kişilik akademisyen ekip, VIII. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı’nda (8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2019) sunumları ile DAÜ’yü temsil etti.

Bakü Devlet Üniversitesi’nin 100. yıl onuruna bu yıl sekizincisi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen konferansta matematik alanında önde gelen birçok akademisyen sunum yaptı. Konferansın yapıldığı üniversite olan Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ), 1919’da kuruldu ve Nobel ödülünü alan L.D. Landau 1922-1924 yılları arasında Bakü Devlet Üniversite’sinde okudu. Tarihçesi, yetiştirdiği akademisyenler ve eğitimi ile Azerbaycan’ın lider üniversitesidir. Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Tosun’un genel kordinatörlüğünde organize edilen konferansta, Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov “Representation of a Solution and Stability for a Sequential Fractional Impulsive Time-Delay Linear Systems”, Prof. Dr. Agamirza Bashirov “On Exact Controllability of Semilinear Systems”, Doç. Dr. Suzan Cival Buranay “Effective Error Estimate for the Hexagonal Grid Solution of Laplace’s Equation on a Rectangle” ve öğretim görevlisi Dr. Övgü Çıdar İyikal “Incomplete Block-Matrix Factorization of M-Matrices Using Two Step Iterative Method for Matrix Inversion and Preconditioning” başlıklı sunumlarını bilim insanlarının yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleştirdiler.

2012’den itibaren her yıl dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen IECMSA, matematik alanında araştırma yapan önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmesi ile biliniyor. IECMSA 2019 için özel davet alan matematikçiler arasında Prof. Dr. Arif Salimov (Bakü Devlet Üniversitesi), Prof. Dr. Mourad E. H. Ismail (University of Central Florida), Prof. Dr. Ayman Rateb Badavi (American University of Sharjah), Prof. Dr. Toma Albu (Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy), Prof. Dr. Varga Kalantarov (Koç University), Prof. Dr. Sidney A. Morris (Federation University Australia) ve dünyanın prestijli matematik dergilerinin baş editörleri Prof. Dr. Wolfgang Sprössing (Technische Universität Bergakademie Freiberg) ve Prof. Dr. Francesco Altomare (University of Bari Aldo Moro) da bulunmaktaydı.