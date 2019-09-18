DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov ve bölüm öğretim üyeleri Prof. Dr. Agamirza Bashirov, Doç. Dr. Suzan Cival Buranay ile öğretim görevlisi Dr. Övgü Çıdar İyikal’ın yer aldığı dört kişilik akademisyen ekip, VIII. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı’nda (8th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, IECMSA-2019) sunumları ile DAÜ’yü temsil etti.
2012’den itibaren her yıl dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen IECMSA, matematik alanında araştırma yapan önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmesi ile biliniyor. IECMSA 2019 için özel davet alan matematikçiler arasında Prof. Dr. Arif Salimov (Bakü Devlet Üniversitesi), Prof. Dr. Mourad E. H. Ismail (University of Central Florida), Prof. Dr. Ayman Rateb Badavi (American University of Sharjah), Prof. Dr. Toma Albu (Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy), Prof. Dr. Varga Kalantarov (Koç University), Prof. Dr. Sidney A. Morris (Federation University Australia) ve dünyanın prestijli matematik dergilerinin baş editörleri Prof. Dr. Wolfgang Sprössing (Technische Universität Bergakademie Freiberg) ve Prof. Dr. Francesco Altomare (University of Bari Aldo Moro) da bulunmaktaydı.