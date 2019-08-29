banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97076
ALTIN
289.931
DOLAR
5.8338
STERLİN
7.1002
EURO
6.4586
Cep telefonunun şifresi çözüldü
CEP TELEFONUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
LTB, 84 iş yerini denetledi
LTB, 84 İŞ YERİNİ DENETLEDİ
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
MALİYE BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner306

DAÜ Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı

DAÜ Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
DAÜ Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı

Dünya genelindeki üniversiteleri sıralayan Sydney, Avustralya merkezli uniRank tarafından yapılan ve Kıbrıs’taki 43 yükseköğretim kurumunun yer aldığı Kıbrıs Üniversite Sıralaması’nda DAÜ, birinci sırada yer alma başarısını gösterdi. Böylece DAÜ Times Higher Education ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ShanghaiRankings sıralamalarındaki başarılarının ardından bir başarıya daha imza atmış oldu.

Söz konusu sıralamada Üniversitelerin bizzat kendileri tarafından sunulan verilerden ziyade, bağımsız web bilgi kaynakları tarafından sağlanan geçerli, tarafsız ve etki altında kalmayan web ölçütleri kullanılmış ve en iyi Kıbrıs üniversitelerinin akademik olmayan bir lig tablosu sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uniRank kriterleri doğrultusunda ve kullanılan ölçütler içerisindeki 2019 Kıbrıs Üniversiteler Sıralaması’nda DAÜ lig birinciliğine layık görülmüştür. Listede birinci sıradaki DAÜ’nün ardından Güney Kıbrıs’tan University of Cyprus ikinci, University of Nicosia ise üçüncü olarak yer almıştır.

banner317
UniRank Nedir?

Sydney, Avustralya merkezli UniRank, 200 ülkede resmi tanınırlığı olan 13 bin 600’ün üzerinde üniversite ve kolejin değerlendirme ve sıralamasını içeren, dünyanın önde gelen uluslararası yüksek öğrenim rehberi ve araştırma motorudur. UniRank resmi olarak tanınırlığı olan, lisanslı ve akreditasyonlu, resmi olarak onaylanmış en az dört yıllık lisans veya lisansüstü derecesinde diploma verebilecek olan ve dersleri ağırlıklı olarak yüz yüze bir formatta veren yükseköğretim kurumlarını değerlendirmeye almaktadır. UniRank’ın amacı ise web mevcudiyeti ve popülarite, güven/yetki ve kaliteli bağlantı popülaritesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak, üniversite ve kolej gibi eğitim kurumlarını dünya çapında sıralamaktır. İlgili sıralamalar özellikle uluslararası öğrenci ve akademik personelin, yabancı bir ülkede bulunan belirli bir yüksek öğrenim kurumunun ne kadar popüler olduğunu anlamalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Detaylı bilgiye https://www.4icu.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
DaüUnirank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı
UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihteki önemine dikkat çekti
UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihteki önemine dikkat çekti
DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır
DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır
Kongrede “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” ele alındı
Kongrede “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” ele alındı
DAÜ Eğitim Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla yeni öğretim yılına hazır
DAÜ Eğitim Fakültesi güçlü akademik kadrosuyla yeni öğretim yılına hazır
Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor
Fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim artıyor
DAÜ, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor
DAÜ, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı
UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı
GAÜ Antrenörlük Bölümü ile geleceğini garantiye al
GAÜ Antrenörlük Bölümü ile geleceğini garantiye al
GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek
GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim