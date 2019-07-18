DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere değerlendirilecek olan çalışmaların; Kıbrıs adası ile ilgili sanat, tarih, edebiyat, dilbilimi, müzik, tiyatro, mimarlık, arkeoloji, kültürel çalışmalar, iletişim, eğitim, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, halkbilim, cinsiyet çalışmaları, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, işletme, işletme yönetimi, finans, ekonomi, turizm, tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, çevre ve mühendislik gibi çok geniş bir yelpazedeki bilim dallarını kapsaması, derginin oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlgilenen bilim insanları, araştırmacı ve yazarlar makalelerini “https://dergipark.org.tr/cyprusstudies” adresi üzerinden yükleyebiliyor.
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:55