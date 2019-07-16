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DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı

DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı

16 Temmuz 2019 Salı 11:47
DAÜ İle EMAA arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ile Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 
Protokol DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın makamında imzalandı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile EMAA Başkanı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin protokole imza koyduğu törene; DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü Zehra Şonya, EMAA dernek yetkilileri ile basın mensupları katıldı. 
Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün sanata ve sanatçıya daima değer veren bir kurum olarak ön plana çıktığını ifade ederek, protokolün EMAA ile DAÜ-KAM arasında halihazırda mevcut olan iş birliğinin kapsamını genişleteceğini belirtti.

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PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?
Protokole göre, etkinliklerin (sergi, kitap, v.b.) konu ve içeriği DAÜ-KAM ve EMAA’nın ortak kararı ile belirlenecek. İki kurum birbirlerine öneride bulunabilecek. Etkinlik seçiminde, etkinliğin sanat ortamının ihtiyaçlarına cevap vermesi, olandan çok olmayanı içermesi ve yenilik taşıması dikkate alınacak. Protokol kapsamında sergilerin bir katalog veya kitapla birlikte açılması veya sanat yayınlarının arttırılması hedefleniyor. Etkinlikler, Gazimağusa ve Lefkoşa olmak üzere en az iki şehirde yapılacak. Aynı zamanda etkinlikler ve yayınlar iki kurumun ortaklığında tanıtılacak, basılacak veya sunulacak.

 

Son Güncelleme: 16.07.2019 14:55
Anahtar Kelimeler:
DaüEmaa
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