DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisinden gururlandıran başarı

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından verilen VACD502 Atölye Çalışması-II dersi kapsamında hazırladığı afiş ile yarışmaya katılan Medghalchi, elde ettiği başarı ile tüm DAÜ ailesini gururlandırdı. Dünyanın 108 farklı ülkesinden 2 bin 125 katılımcının yer aldığı yarışmada katılımcılar belirlenen boyutlarda hazırladıkları posterler ile yarışmaya katıldılar. Profesyonel tasarımcılar, öğrenciler ve grafik tasarıma tutku duyanların katılabileceği söz konusu yarışmaya her yıl yoğun bir katılım gerçekleşiyor.

Her sene sosyal ve çevresel bir tema üzerine gerçekleştirilen yarışmada bu yıl “Posterheroes: A Poster for Integration” teması üzerinde duruldu. Yarışma teması entegrasyonla ilgili yapılan açıklamada “Farklı etnik gruplar aynı yerde bir arada yaşadığında veya birbirleriyle etkileşime geçtiğinde doğrudan “temas” söz konusu olabilir. Dolaylı temas ise süpermarkette alışveriş yapmaktan, günümüzde iletişim unsurları haline gelmiş diğer dillerden ödünç alınan terimleri kullanmaya kadar uzanmaktadır. Entegrasyon sürecinde, göçmen ve ev sahibi gibi kelimeler aynı sahnedeki geçici aktörlerdir, ancak farklı rolleri vardır; Birincisi adapte olabilmeli ve öğrenebilmeli, ikincisi ise mevcut ve açık olmalıdır. Göçmen bilinmeyen bir ortamda yeni bir hayata başlıyorken, ev sahibi geçmişi, gelenekleri ve düşünceleri konusunda pek bir bilgiye sahip olmadığı böyle bir kişiyi hoş bir şekilde karşılayıp bağrına basabilmelidir. Bu bağlamda, görev diyaloğu, insan haklarını, barışı koruma, sürdürülebilir kalkınmayı ve son olarak küresel vatandaşlığı teşvik etmek olmalıdır.” denildi.

Ödül Töreni 4 Ekim 2019 Tarihinde

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara 4 Ekim 2019 tarihinde İtalya Torino’da gerçekleştirilecek olan Graphic Days Torino Festivali’nde ödülleri takdim edilecek. Söz konusu yarışmada geleneksel ve kinetik kategorilerinde yarışan katılımcılardan dereceye girmeye hak kazananların eserleri festival süresince sergilenecek.