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DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Yaz Kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü topluma yarar bilinci ile 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik Astronomi Kursu düzenleyecek.

DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Yaz Kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü topluma yarar bilinci ile 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik Astronomi Kursu düzenleyecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:23
DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Yaz Kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü topluma yarar bilinci ile 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik Astronomi Kursu düzenleyecek. Ücretsiz yapılacak olan bu bilimsel etkinlik, 5 ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu tarihlerin seçilmesinin sebebi, yıldızların ve gezegenlerin gözlemlenmesi için uygun konumların bu tarihlerde oluşması olarak açıklandı.

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Sertifika Verilecek

Astronomi Yaz Kursu için Astronomi Lisansı’na (BS University of Central Lancashire, UK) sahip öğretmen Yenal Öğmen ve DAÜ Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi Huriye Gürsel gönüllü olarak görev yapacak. Kursun teorik kısmı, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’ndeki 35 kişilik bir sınıfta anlatılacak. Gözlem ise Yenal Öğmen’in Green Island Observatory envanterindeki bir teleskobun yardımı ile yapılacak. Kursun tamamlanmasının ardından öğrencilere ve eğitmenlere katılım sertifikası verilecek.

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Astronomi Yaz KursuDaü Astronomi Kursu
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